Шаолиньский кулак. В Бишкеке определились чемпионы по ушу

В Бишкеке провели чемпионат города по традиционному ушу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.
За победу боролись более 150 спортсменов из различных клубов. Они выступали в таких стилях, как наньцюань, чанцюань, шаолиньский кулак, и других и демонстрировали навыки владения мечом, саблей, хлыстом, шестом и веером.
Лучшими в своих видах программы стали Кокумбек кызы Элес, Айсалкын Ташматова, Нургуль Алишерова, Валерия Бойко, Кокумбек Касымов, Жанболот Козубеков, Амир Мажитов, Эрбол Турдумбетов, Исхак Сталкинов и Мухаммед Адилов (все из школы «Чжундао»).