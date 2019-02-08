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Спорт

Шаолиньский кулак. В Бишкеке определились чемпионы по ушу

Фото Федерации традиционного ушу КР. Эпизод чемпионата Бишкека по традиционному ушу

В Бишкеке провели чемпионат города по традиционному ушу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

За победу боролись более 150 спортсменов из различных клубов. Они выступали в таких стилях, как наньцюань, чанцюань, шаолиньский кулак, и других и демонстрировали навыки владения мечом, саблей, хлыстом, шестом и веером.

Лучшими в своих видах программы стали Кокумбек кызы Элес, Айсалкын Ташматова, Нургуль Алишерова, Валерия Бойко, Кокумбек Касымов, Жанболот Козубеков, Амир Мажитов, Эрбол Турдумбетов, Исхак Сталкинов и Мухаммед Адилов (все из школы «Чжундао»).

Также победили Султан Турдукулов, Азат Касымов, Мирлан кызы Сезим, Алия Самудинова (все из клуба «Тянь-Шань»), Даяна Токсонбаева, Александра Мягких, Мария Савкова (все из клуба «ЛиУ»), Александр Цой, Адильхан Мусуров (оба из клуба «Мангуст») и Бекстан Исаев (клуб «Вин Чунь»).

Одной из целей турнира было формирование сборной для участия в предстоящем турнире «Московские звезды ушу — 2019».
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