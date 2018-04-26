12-летний Арген Эмилбеков представит Кыргызстан в проекте «Футбол для дружбы»

12-летний Арген Эмилбеков представит Кыргызстан в международном детском проекте «Футбол для дружбы». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, в шестом сезоне международного проекта примут участие дети из 211 стран мира. Каждая представлена одним игроком на конкретной позиции. Кыргызстан попал в команду «Жираф Ротшильда» вместе с Азербайджаном, Коста-Рикой, Сент-Люсией, Лаосом и Коморскими островами.

В 2017-м в проекте участвовали 64 страны. В этом году участники распределены на 32 международные сборные.

Шестой сезон пройдет 8-15 июня в Москве.

Юный футболист из Кыргызстана получит возможность посетить матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии, который пройдет 14 июня на стадионе «Лужники».