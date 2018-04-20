12:29
USD 68.86
EUR 85.15
RUB 1.13
Спорт

Звезды меняют профессию: бойцы ММА сразились на чемпионате по мини-футболу

Фото ИА «24.kg». Турнир «Кубок Содружества ММА» по мини-футболу

Бойцы ММА сразились на чемпионате по мини-футболу.

В Бишкеке 19 апреля прошел турнир «Кубок содружества ММА» среди бойцовских клубов. Мощные, брутальные спортсмены, привыкшие выяснять отношения на ринге, выступили в необычном для себя амплуа футболистов. Организаторами турнира стали Академия ММА и компания Nomad Fights.

«Участвовали десять клубов из Бишкека и один из Каракола. На площадку вышли известные бойцы Канат Келдибеков, Актилек Жумабек уулу, Абдисалам уулу Кубанычбек, Бексултан Омурзаков... Все играли с удовольствием, без жестких приемов, — сообщил ИА «24.kg» президент Nomad Fights Руслан Ниязакунов. — Обычно проводим состязания по ММА, а турнир в таком формате устроили впервые. Цель — укрепление дружбы между бойцами».

Вначале команды сыграли на групповом этапе, а затем прошли матчи плей-офф. В результате победил клуб Fighter KG.

«Планируем устраивать такие соревнования четырежды в год», — сказал Руслан Ниязакунов.
Ссылка:
просмотров: 466
Версия для печати
Материалы по теме
Олимпиада по-кыргызски: в Бишкеке отметили День физкультурника
Кыргызстанец выиграл бой на турнире Fight Nights по грэпплингу ADCC
Кыргызстанец за 12 секунд нокаутировал соперника на турнире M-1 Challenge по ММА
Тренер Кенжебек Чекиров. Как вырастить спортивную звезду мирового уровня
Кыргызстанец Мыктыбек Оролбай уулу стал чемпионом мира по ММА
Бусурманкул Абдибаит уулу разгромил россиянина на турнире M-1 Challenge по ММА
Валентина Шевченко: Сделаю все, чтобы стать чемпионкой UFC
Валентина Шевченко возглавила рейтинг UFC
Валентина Шевченко победила бразильянку нокаутом на турнире UFC
Бусурманкул Абдибаит уулу рассказал о подготовке к турниру M-1 Challenge 88
Популярные новости
Девушка с&nbsp;железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира
Короли бездорожья: в&nbsp;Кыргызстане отметили 10-летие клуба Offroad Kings Короли бездорожья: в Кыргызстане отметили 10-летие клуба Offroad Kings
&laquo;Алга&raquo; крупно победила во&nbsp;втором туре чемпионата Кыргызстана по&nbsp;футболу «Алга» крупно победила во втором туре чемпионата Кыргызстана по футболу
Пять золотых медалей на&nbsp;танцевальном турнире в&nbsp;Москве&nbsp;&mdash; у&nbsp;кыргызстанцев Пять золотых медалей на танцевальном турнире в Москве — у кыргызстанцев
Бизнес
Добро пожаловать на&nbsp;открытие нового магазина O!Store в&nbsp;ТЦ&nbsp;&laquo;Аламедин Гранд&raquo; Добро пожаловать на открытие нового магазина O!Store в ТЦ «Аламедин Гранд»
&laquo;Предоплатный роуминг&raquo; от&nbsp;MegaCom доступен в&nbsp;Венгрии и&nbsp;Греции «Предоплатный роуминг» от MegaCom доступен в Венгрии и Греции
Настоящий &laquo;СУПЕРХАЙП&raquo;&nbsp;&mdash; 200&nbsp;ГБ Интернета в&nbsp;неделю всего за&nbsp;30&nbsp;сомов! Настоящий «СУПЕРХАЙП» — 200 ГБ Интернета в неделю всего за 30 сомов!
Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения Служба поддержки клиентов MegaCom отметила 12-й день рождения