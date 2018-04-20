Звезды меняют профессию: бойцы ММА сразились на чемпионате по мини-футболу

Бойцы ММА сразились на чемпионате по мини-футболу.

В Бишкеке 19 апреля прошел турнир «Кубок содружества ММА» среди бойцовских клубов. Мощные, брутальные спортсмены, привыкшие выяснять отношения на ринге, выступили в необычном для себя амплуа футболистов. Организаторами турнира стали Академия ММА и компания Nomad Fights.

«Участвовали десять клубов из Бишкека и один из Каракола. На площадку вышли известные бойцы Канат Келдибеков, Актилек Жумабек уулу, Абдисалам уулу Кубанычбек, Бексултан Омурзаков... Все играли с удовольствием, без жестких приемов, — сообщил ИА «24.kg» президент Nomad Fights Руслан Ниязакунов. — Обычно проводим состязания по ММА, а турнир в таком формате устроили впервые. Цель — укрепление дружбы между бойцами».

Вначале команды сыграли на групповом этапе, а затем прошли матчи плей-офф. В результате победил клуб Fighter KG.

«Планируем устраивать такие соревнования четырежды в год», — сказал Руслан Ниязакунов.