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Спорт

«Абдыш-Ата» одержала первую победу в чемпионате Кыргызстана по футболу

Кантская «Абдыш-Ата» 18 апреля одержала первую победу в чемпионате Кыргызстана-2018 среди команд Топ-лиги по футболу.

В третьем туре национального первенства «Абдыш-Ата» со счетом 2:1 одолела кочкор-атинский «Нефтчи». В ее составе отличились Атай Джумашев и Элхан Темирбаев, а за «Нефтчи» забил Олександр Игнатенко.

Кроме того, в матче столичных «Алги» и «Дордоя» зафиксирован ничейный результат — 0:0.

По итогам тура в турнирной таблице лидируют «Дордой» и «Алай» (по семь очков). На третьем месте «Нефтчи» (шесть очков). 

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Положение команд в турнирной таблице
Следующие поединки намечены на 21 и 22 апреля.
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