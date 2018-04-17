«Илбирс» одержал первую победу в чемпионате Кыргызстана по футболу

Столичный «Илбирс» одержал первую победу в чемпионате Кыргызстана среди команд Топ-лиги по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Накануне в Джалал-Абаде состоялся дебютный поединок третьего тура национального первенства. Встречались новички чемпионата — «Академия» и «Илбирс». Первый тайм прошел без забитых мячей, а второй получился результативным. В составе «Академии» отличился Сардорбек Соибов (86-я минута), а за «Илбирс» забил Гулжигит Борубаев (66-я, 82-я и 93-я минута). Итог — 3:1 в пользу бишкекчан.

По итогам матча «Илбирс» поднялся на пятое место в турнирной таблице, а «Академия» опустилась на восьмое.

Фото ФЛК. Положение команд в турнирной таблице

На 18 апреля намечено еще три матча третьего тура.