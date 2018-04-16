Короли бездорожья: в Кыргызстане отметили 10-летие клуба Offroad Kings

Внедорожный клуб Offroad Kings накануне отметил 10-летие и провел в честь этого зрелищные соревнования.

Offroad Kings известен и авторитетен в Кыргызстане и за его пределами. Он ежегодно устраивает яркие гонки, отправляется в экспедиции по КР и зарубежью. В 2016-м с успехом провел на Иссык-Куле 10-й международный внедорожный фестиваль, собрав гостей с постсоветского пространства, из Германии и Южной Кореи.

В этот раз на полигоне в селе Озерном собрались спортсмены из КР, Казахстана и России. Программу разделили на два дня. В первый день прошли заезды в категориях ТР0, ТР1 и на квадроциклах, во второй — в категориях ТР2, ТР3 и «Абсолют».

«Мы приехали в Кыргызстан в первый раз. Давно собирались. Два экипажа будут выступать, а остальные (12 человек) поддерживать и присматриваться в преддверии будущих стартов, — сообщил ИА «24.kg» Еркен Курбанов из джип-клуба «Тараз». — Организация состязаний нравится. Кыргызстан сильно развит в автоспорте. Здешние спортсмены хорошо готовят машины, отлично ездят. У них есть чему поучиться».

Болельщиков не счесть. Собрались компаниями с семьями и давай шашлыки жарить. Все мирно и культурно.

«Приезжаем не первый год. Привлекают отдых на природе, общение и, конечно, классные соревнования», — сообщил один зритель.

Трасса довольно длинная (около 1,5 километра) и интересная. Есть крутые подъемы и такие же спуски, участки, где можно набрать скорость, и бугорки, не дающие расслабиться.

Автомобили участников — на любой вкус: «Тойоты», «Ниссаны», «Митсубиси», «Джипы», УАЗы… Один из самых заметных на трассе — ГАЗ-67. Не поверите — 1946 года выпуска.

В категории ТР0 выступали начинающие. Потенциал у многих виден невооруженным глазом. Вероятно, имеют немалый опыт езды по нашим разбитым дорогам общего пользования.

В категории ТР1 участвовали пилоты со стажем на автомобилях заводской комплектации. Первое место занял Денис Мальков на УАЗе из Ульяновска. «Выступаем не первый год — неоднократно побеждали на гонках в России. В здешних соревнованиях участвуем впервые. С радостью приехали по приглашению друзей из КР, — сообщил он ИА «24.kg». — Уровень проведения гонок достойный. Количество машин радует. Трасса сложная, интересная, компактная, что хорошо для гонщиков и зрителей. По мне — недостатков нет».

Фото ИА «24.kg». УАЗ российского экипажа

Тусовка у любителей внедорожников дружная. «В наш клуб входит около 50 человек. Среди них бизнесмены, руководители, простые механики, чиновники… — рассказал ИА «24.kg» член клуба Offroad Kings Нурдин Джунушалиев. — Обычно у нас в каждом заезде участвует до 20 машин. В этот раз еще больше».

Он отметил, что их клуб проводит две крупные гонки в году (весной и осенью) и несколько мелких. Кроме того, некоторые ребята успешно выступают в Казахстане.

В категории ТР2 состязались автомобили с некоторыми модификациями. Участников было много — отсюда особый накал страстей. Старались ехать быстро и при этом не ударить друг друга. Порой казалось, только чудом избегали столкновений. На самом деле — благодаря опыту и мастерству.

«Гоняю около трех лет. Несколько раз побеждал в КР, был вторым в Талдыкоргане и Алматы, — сказал ИА «24.kg» один из фаворитов состязаний Евгений Горьковой. — У нас «Джип Чероки». Начинали с категории ТР1, а сейчас участвуем в ТР2. Все ненужное из машины убрали. Сделали более спортивную подвеску, заменили рычаги, установили каркас безопасности».

— Опасное увлечение?

— Не столько опасное, сколько завораживающее. Борешься с самим собой, преодолеваешь препятствия. Хотя экстрима хватает. Спортсменов много, все конкурентоспособные, и практически каждую гонку между автомобилями бывают контакты. Наш автомобиль боевой, внушает пилоту и штурману уверенность. Контактов не боимся. Спасибо организаторам, что находят возможность устраивать такие праздники.

В категории ТР3 выступали машины с серьезными модификациями (у некоторых вид как из фильмов про безумного Макса). Трасса для них подготовлена максимально сложной конфигурации, и участники демонстрировали чудеса проходимости. В ход то и дело шли трос и другие вспомогательные приспособления.

Фото ИА «24.kg». Один из самых колоритных автомобилей на гонке

В конце прошли гонки в классе «Абсолют». Участвовать могли как непрокачанные, так и модифицированные автомобили. Зрелище получилось незабываемым.

Мероприятие и вправду проходило в атмосфере праздника. Включило в себя не только заезды, но и шоу-программу, а также конкурсы для зрителей. В одном из них, к примеру, нужно было заехать на бревенчатую конструкцию (так называемые качели) и несколько секунд балансировать не касаясь земли. Желающих было море. Некоторые даже на микроавтобусах заезжали. Редкое веселье!

Фото ИА «24.kg». Один из конкурсов для зрителей

ИА «24.kg» выступило информационным партнером мероприятия.