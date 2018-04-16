22:24
USD 68.90
EUR 85.00
RUB 1.12
Спорт

Короли бездорожья: в Кыргызстане отметили 10-летие клуба Offroad Kings

Фото ИА «24.kg». Гонка в честь 10-летия клуба Offroad Kings

Внедорожный клуб Offroad Kings накануне отметил 10-летие и провел в честь этого зрелищные соревнования.

Offroad Kings известен и авторитетен в Кыргызстане и за его пределами. Он ежегодно устраивает яркие гонки, отправляется в экспедиции по КР и зарубежью. В 2016-м с успехом провел на Иссык-Куле 10-й международный внедорожный фестиваль, собрав гостей с постсоветского пространства, из Германии и Южной Кореи.

В этот раз на полигоне в селе Озерном собрались спортсмены из КР, Казахстана и России. Программу разделили на два дня. В первый день прошли заезды в категориях ТР0, ТР1 и на квадроциклах, во второй   в категориях ТР2, ТР3 и «Абсолют».

«Мы приехали в Кыргызстан в первый раз. Давно собирались. Два экипажа будут выступать, а остальные (12 человек) поддерживать и присматриваться в преддверии будущих стартов,    сообщил ИА «24.kg» Еркен Курбанов из джип-клуба «Тараз». Организация состязаний нравится. Кыргызстан сильно развит в автоспорте. Здешние спортсмены хорошо готовят машины, отлично ездят. У них есть чему поучиться».

Болельщиков не счесть. Собрались компаниями с семьями и давай шашлыки жарить. Все мирно и культурно.

«Приезжаем не первый год. Привлекают отдых на природе, общение и, конечно, классные соревнования»,   сообщил один зритель.

Трасса довольно длинная (около 1,5 километра) и интересная. Есть крутые подъемы и такие же спуски, участки, где можно набрать скорость, и бугорки, не дающие расслабиться.

Автомобили участников  на любой вкус: «Тойоты», «Ниссаны», «Митсубиси», «Джипы», УАЗы… Один из самых заметных на трассе   ГАЗ-67. Не поверите 1946 года выпуска.

В категории ТР0 выступали начинающие. Потенциал у многих виден невооруженным глазом. Вероятно, имеют немалый опыт езды по нашим разбитым дорогам общего пользования.

В категории ТР1 участвовали пилоты со стажем на автомобилях заводской комплектации. Первое место занял Денис Мальков на УАЗе из Ульяновска. «Выступаем не первый год неоднократно побеждали на гонках в России. В здешних соревнованиях участвуем впервые. С радостью приехали по приглашению друзей из КР,    сообщил он ИА «24.kg».   Уровень проведения гонок достойный. Количество машин радует. Трасса сложная, интересная, компактная, что хорошо для гонщиков и зрителей. По мне   недостатков нет».

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». УАЗ российского экипажа

Тусовка у любителей внедорожников дружная. «В наш клуб входит около 50 человек. Среди них бизнесмены, руководители, простые механики, чиновники…   рассказал ИА «24.kg» член клуба Offroad Kings Нурдин Джунушалиев.  Обычно у нас в каждом заезде участвует до 20 машин. В этот раз еще больше».

Он отметил, что их клуб проводит две крупные гонки в году (весной и осенью) и несколько мелких. Кроме того, некоторые ребята успешно выступают в Казахстане.

В категории ТР2 состязались автомобили с некоторыми модификациями. Участников было много   отсюда особый накал страстей. Старались ехать быстро и при этом не ударить друг друга. Порой казалось, только чудом избегали столкновений. На самом деле благодаря опыту и мастерству.

«Гоняю около трех лет. Несколько раз побеждал в КР, был вторым в Талдыкоргане и Алматы, сказал ИА «24.kg» один из фаворитов состязаний Евгений Горьковой.   У нас «Джип Чероки». Начинали с категории ТР1, а сейчас участвуем в ТР2. Все ненужное из машины убрали. Сделали более спортивную подвеску, заменили рычаги, установили каркас безопасности».

Опасное увлечение?

Не столько опасное, сколько завораживающее. Борешься с самим собой, преодолеваешь препятствия. Хотя экстрима хватает. Спортсменов много, все конкурентоспособные, и практически каждую гонку между автомобилями бывают контакты. Наш автомобиль боевой, внушает пилоту и штурману уверенность. Контактов не боимся. Спасибо организаторам, что находят возможность устраивать такие праздники.

В категории ТР3 выступали машины с серьезными модификациями (у некоторых вид как из фильмов про безумного Макса). Трасса для них подготовлена максимально сложной конфигурации, и участники демонстрировали чудеса проходимости. В ход то и дело шли трос и другие вспомогательные приспособления.

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Один из самых колоритных автомобилей на гонке

В конце прошли гонки в классе «Абсолют». Участвовать могли как непрокачанные, так и модифицированные автомобили. Зрелище получилось незабываемым.

Мероприятие и вправду проходило в атмосфере праздника. Включило в себя не только заезды, но и шоу-программу, а также конкурсы для зрителей. В одном из них, к примеру, нужно было заехать на бревенчатую конструкцию (так называемые качели) и несколько секунд балансировать не касаясь земли. Желающих было море. Некоторые даже на микроавтобусах заезжали. Редкое веселье!

ИА «24.kg»
Фото ИА «24.kg». Один из конкурсов для зрителей

ИА «24.kg» выступило информационным партнером мероприятия.
Ссылка:
просмотров: 499
Версия для печати
Материалы по теме
Гонки на внедорожниках. В эти выходные Offroad Kings празднует юбилей
Особняки, джипы, миллионы. Кого требует в первую очередь проверить президент
Грязевые ванны: как клуб «Штурмовик» отмечал четырехлетие
Гонки на кубок Offroad Kings. Фоторепортаж
Под Бишкеком пройдут соревнования по джип-спринту на кубок Offroad Kings
Популярные новости
Кикбоксер с&nbsp;модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта Кикбоксер с модельной внешностью: как Алина Камалова стала звездой спорта
Известный комментатор Виктор Гусев обратился к&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;футболу Известный комментатор Виктор Гусев обратился к сборной Кыргызстана по футболу
Боксера из&nbsp;Кыргызстана признали лучшим в&nbsp;России Боксера из Кыргызстана признали лучшим в России
Девушка с&nbsp;железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира Девушка с железными кулаками. Как Шахриза Халилова стала лучшим бойцом мира
Бизнес
Цвети, мой город! Цвети, мой город!
Максимальная эффективность рекламы в&nbsp;аэропортах Кыргызстана Максимальная эффективность рекламы в аэропортах Кыргызстана
Присоединяйтесь к&nbsp;акции &laquo;Великая Победа&raquo; от&nbsp;MegaCom Присоединяйтесь к акции «Великая Победа» от MegaCom
Поддержка фермеров от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредиты от&nbsp;6&nbsp;процентов Поддержка фермеров от «Бакай Банка»: кредиты от 6 процентов