Ford представил первый внедорожник легендарной марки Mustang

Новый Ford Mustang Mach-E представили официально. Внешне автомобиль похож на легендарные спорткары, но имеет ряд существенных отличий. Его главным конкурентом станет Tesla Model Y, сообщило издание «За рулем».

Если во внешности кроссовера присутствуют признаки дизайна легендарных автомобилей, то интерьер разработали с чистого листа.

Его центральным элементом стал гигантский сенсорный экран диагональю 15,5 дюйма — один из самых больших, устанавливаемых на центральной консоли автомобилей.

Mustang Mach-E оснащен информационно-развлекательной системой нового поколения, подчеркивающей, что это действительно совершенно новый автомобиль Ford.

У Mach-E два багажника.

Фото «За рулем». Электрический внедорожник Ford Mustang Mach-E

Кроссовер Mustang Mach-E имеет задний привод, а в более дорогих версиях автомобиль предложат с системой полного привода.

Обе версии оснащены батареей мощностью 75,7 киловатт-часа и электромотором мощностью около 259 лошадиных сил. Разгон до 100 километров в час у Mustang с задним приводом занимает около 6 секунд, а запас хода достигает 370 километров . Полноприводная версия до 100 километров в час разгоняется за 5 секунд, а максимальный запас хода на одной зарядке — 338 километров .

Версия Mach-E Premium оснащена аккумулятором емкостью 98,8 киловатт-часа, мощность мотора — около 286 лошадиных сил. Запас хода увеличен до 483 километров .

Его полноприводная версия обладает мощность 338 лошадиных сил и запасом хода 435 километров . Самая мощная версия кроссовера будет развивать 465 лошадиных сил при запасе хода 378 километров .

Новый электромобиль можно забронировать в США по цене от $43 тысячи 895, но первые поставки Ford Mustang Mach-E запланированы на конец 2020 года.