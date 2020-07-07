18:33
USD 77.22
EUR 87.19
RUB 1.08
Агент 024

В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе

В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ДТП произошло сегодня. Водитель на Lexus LX 570 врезался в здание общепита. О пострадавших не сообщается.

Управление Патрульной службы милиции недоступно для комментариев.

Сервис Carcheck показал, что у водителя этого автомобиля имеется задолженность по штрафам в размере 2 тысяч сомов.

24.kg
Фото 24.kg. Задолженность по штрафам

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/158648/
просмотров: 1116
Версия для печати
Материалы по теме
Состояние пострадавшей в ДТП певицы Асель Кадырбековой стабилизировалось
В Иссык-Атинском районе в результате ДТП погиб один человек
В Чуйской области столкнулись легковушка и микроавтобус. Скончался один человек
В Сокулуке машина упала в быстроток. Один человек скончался на месте
На Иссык-Куле в аварии погибли четыре человека
На Иссык-Куле в результате ДТП погибли два человека, еще двое пострадали
В Бишкеке в результате двух ДТП пострадали три человека
Кыргызстанка погибла в ДТП в Индии
Наезд на велосипедистов: скончался еще один пострадавший
Виновник ДТП с участием Асель Кадырбековой лежит в больнице под конвоем
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Больных пневмонией из&nbsp;Александровки везут в&nbsp;больницу в&nbsp;Беловодском Больных пневмонией из Александровки везут в больницу в Беловодском
Не&nbsp;проехать. Машины возле стационара в&nbsp;микрорайоне &#8470;&nbsp;12&nbsp;Бишкека закрыли проезд Не проехать. Машины возле стационара в микрорайоне № 12 Бишкека закрыли проезд
Студенты из&nbsp;Индии интересуются, можно&nbsp;ли остаться в&nbsp;Кыргызстане. Отвечает МИД Студенты из Индии интересуются, можно ли остаться в Кыргызстане. Отвечает МИД
Бизнес
Экономь при звонках с&nbsp;MegaCom на&nbsp;номера &laquo;Кыргызтелекома&raquo; до&nbsp;50&nbsp;процентов Экономь при звонках с MegaCom на номера «Кыргызтелекома» до 50 процентов
MegaCom отказался от&nbsp;расходов на&nbsp;рекламу в&nbsp;пользу бесплатной связи для медиков MegaCom отказался от расходов на рекламу в пользу бесплатной связи для медиков
Мобильное приложение Gazprom&nbsp;KG: передача показаний и&nbsp;оплата газа в&nbsp;один клик Мобильное приложение Gazprom KG: передача показаний и оплата газа в один клик
Ассоциация развития возвратного лизинга о&nbsp;принципах сделок данного типа Ассоциация развития возвратного лизинга о принципах сделок данного типа
7 июля, вторник
18:30
8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
В Бишкеке неизвестные в медицинских масках украли из подъезда велосипеды
18:03
Очереди и ожидание в арыках. Как бишкекчане пытаются попасть в дневной стационар
17:56
Выборы-2020. СДПК Сагынбека Абдрахманова собралась баллотироваться в парламент
17:48
В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе