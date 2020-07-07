В Бишкеке внедорожник протаранил стену и влетел в кафе. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, ДТП произошло сегодня. Водитель на Lexus LX 570 врезался в здание общепита. О пострадавших не сообщается.

Управление Патрульной службы милиции недоступно для комментариев.

Сервис Carcheck показал, что у водителя этого автомобиля имеется задолженность по штрафам в размере 2 тысяч сомов.

Фото 24.kg. Задолженность по штрафам

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по номеру 0555312024.