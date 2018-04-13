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Спорт

У Кыргызстана семь медалей на университетских играх в Баку

Сборная Кыргызстана выиграла семь медалей на I университетских спортивных играх. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли в городе Баку (Азербайджан) в рамках Совета сотрудничества тюркоязычных государств. КР представляли 27 спортсменов, которые выступили на турнирах по волейболу, вольной и греко-римской борьбе, дзюдо, настольному теннису и шахматам. Они завоевали серебряную и шесть бронзовых наград.

Вторую ступень пьедестала занял борец греко-римского стиля Узур Джузупбеков. Третьими стали Мелис Айтбеков (греко-римская борьба), Бекжан Токтобаев, Тариель Тологонов, Эмил Аширалиев (все — вольники), сборные по настольному теннису и волейболу.
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