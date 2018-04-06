Кыргызстанцам объяснили, как вести себя во время ЧМ-2018 по футболу

Кыргызстанцам объяснили, как вести себя в городах проведения чемпионата мира-2018 по футболу.
По словам пресс-секретаря службы миграции КР Кувана Бекмуратова, в России в городах - участниках ЧМ усилены меры безопасности и введен особый режим. «Выезжающим в РФ рекомендуется с 25 мая по 25 июля строго соблюдать правила пребывания в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи, — отметил Куван Бекмуратов. — Также в этих городах будет ограничен въезд пассажирских автобусов».
Гражданам КР, прибывшим в период проведения ЧМ, необходимо будет пройти регистрацию в течение 24 часов с момента прибытия и подать документы установленной формы в местные органы МВД РФ; также будет усилен миграционный контроль. «При въезде в РФ каждому иностранному гражданину выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока пребывания в этой стране», — сообщил Куван Бекмуратов.
В качестве принимающей стороны могут выступать как граждане России, так и постоянно проживающие иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин будет проживать (находиться). При размещении иностранного гражданина в гостинице принимающей стороной для него является ее администрация. Госпошлина за постановку на учет в органах МВД РФ по месту пребывания не взимается.
«Просим соблюдать правила пребывания в РФ, — призвал Куван Бекмуратов. — Даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей».
Куда звонить по вопросам пребывания в России:
Москва, Посольство Кыргызстана: +7 (925) 864-47-26;
Представительство МВД КР в Москве: +7 (926) 890-87-00.
Общественные организации кыргызстанцев в Москве:
Санкт-Петербург: +7 (900) 634-90-95; +7 (921) 939-35-40;