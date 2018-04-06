16:48
USD 68.53
EUR 84.05
RUB 1.19
Спорт

Кыргызстанцам объяснили, как вести себя во время ЧМ-2018 по футболу

Кыргызстанцам объяснили, как вести себя в городах проведения чемпионата мира-2018 по футболу.

По словам пресс-секретаря службы миграции КР Кувана Бекмуратова, в России в городах  - участниках ЧМ усилены меры безопасности и введен особый режим. «Выезжающим в РФ рекомендуется с 25 мая по 25 июля строго соблюдать правила пребывания в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи, — отметил Куван Бекмуратов. — Также в этих городах будет ограничен въезд пассажирских автобусов».

Гражданам КР, прибывшим в период проведения ЧМ, необходимо будет пройти регистрацию в течение 24 часов с момента прибытия и подать документы установленной формы в местные органы МВД РФ;  также будет усилен миграционный контроль. «При въезде в РФ каждому иностранному гражданину выдается миграционная карта, которая должна находиться у него в течение всего срока пребывания в этой стране», — сообщил Куван Бекмуратов.

В качестве принимающей стороны могут выступать как граждане России, так и постоянно проживающие иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), а также юридические лица, их филиалы или представительства, у которых иностранный гражданин будет проживать (находиться). При размещении иностранного гражданина в гостинице принимающей стороной для него является ее администрация. Госпошлина за постановку на учет в органах МВД РФ по месту пребывания не взимается.

«Просим соблюдать правила пребывания в РФ, — призвал Куван Бекмуратов. — Даже мелкие правонарушения могут стать причиной принятия серьезных мер в отношении нарушителей».

Куда звонить по вопросам пребывания в России:

Москва, Посольство Кыргызстана: +7 (925) 864-47-26;  +7 (925) 864-47-11. 

Представительство миграционной службы в РФ: +7 (925) 291-72-72;  +7 (495) 780-74-10.

 Представительство МВД КР в Москве: +7 (926) 890-87-00.

 Общественные организации кыргызстанцев в Москве: 

+7 (925) 703-82-61;

+7 (926) 528-33-99;

+7 (968) 808-19-30;

+7 (963) 667-28-28;

+7 (926) 910-17-77.

 Санкт-Петербург: +7 (900) 634-90-95; +7 (921) 939-35-40; +7 (962) 688-25-06. 

Казань: +7 (966) 260-97-60. 

Сочи: +7 (988) 245-43-02; +7 (988) 286-51-20. 

Нижний Новгород: +7 (967) 713-67-37. 

Самара: +7 (927) 260-34-84. 

Калининград: +7 (952) 792-15-35. 

Екатеринбург: +7 (343) 223-68-12; +7 (963) 855-31-81; +7 (922) 229-66-66. 

Саранск:  +7 (999) 716-75-90. 

Волгоград: +7 (961) 669-95-55. 

Ростов-на-Дону:  +7 (960) 461-61-61; +7 (918) 528-81-85.
Ссылка:
просмотров: 501
Версия для печати
Материалы по теме
Спортивный календарь со 2 по 8 апреля
Ошский «Алай» выиграл суперкубок Кыргызстана по футболу
Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за выход на Кубок Азии миллион сомов
Сборная Кыргызстана по футболу победила Индию и стала первой в отборочной группе
Сборная Кыргызстана по футболу выигрывает после первого тайма в матче с Индией
Прямая трансляция футбольного матча между сборными Кыргызстана и Индии
В Бишкеке на время футбольного матча закроют для проезда некоторые улицы
Главный тренер сборной Мьянмы по футболу уволен после поражения от Кыргызстана
Александр Крестинин: С Индией сборная Кыргызстана будет играть только на победу
Спортивный календарь с 26 марта по 1 апреля
Популярные новости
Конор МакГрегор напал на&nbsp;автобус с&nbsp;Хабибом Нурмагомедовым Конор МакГрегор напал на автобус с Хабибом Нурмагомедовым
Особенности национальной рыбалки: под Бишкеком провели турнир по&nbsp;ловле окуня Особенности национальной рыбалки: под Бишкеком провели турнир по ловле окуня
Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за&nbsp;выход на&nbsp;Кубок Азии миллион сомов Сооронбай Жээнбеков вручил футболистам за выход на Кубок Азии миллион сомов
Кыргызстанец за&nbsp;12&nbsp;секунд нокаутировал соперника на&nbsp;турнире M-1 Challenge по&nbsp;ММА Кыргызстанец за 12 секунд нокаутировал соперника на турнире M-1 Challenge по ММА
Бизнес
BAKAI BANK JAZ DEMI&nbsp;&mdash; праздник спорта! BAKAI BANK JAZ DEMI — праздник спорта!
В&nbsp;Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU В Бишкеке открылся официальный офис медицинского центра ANADOLU
Как блокчейн может привести в&nbsp;Кыргызстан международных инвесторов Как блокчейн может привести в Кыргызстан международных инвесторов
&laquo;Бакай Банк&raquo; и&nbsp;&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; предоставляют удобный сервис «Бакай Банк» и «Газпром Кыргызстан» предоставляют удобный сервис