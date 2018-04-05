Кыргызстанец стал чемпионом России по таэквондо ITF

Кыргызстанец Асадбек Тажибаев победил на открытом чемпионате России по таэквондо ITF. Об этом сообщил президент федерации данного вида спорта КР Виталий Олейниченко.

По его словам, турнир проходил в Климовске с участием бойцов из трех стран. КР представляли пять таэквондистов под руководством тренера Диербека Юлдашова из Баткена.

Асадбек Тажибаев стал лучшим в весе 50 килограммов . Кроме того, Хамроз Рузибоев, Билолдин Мирзахокимов и Дилмурат уулу Бехрузбек в своих категориях завоевали «бронзу».

«Сейчас готовимся к чемпионату Кыргызстана, который пройдет 5-6 мая в Оше. А в июле в Бишкеке — чемпионат Азии», — добавил Виталий Олейниченко.