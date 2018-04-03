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Спорт

В Кыргызстане определили сильнейших боксеров страны

В Кыргызстане определили сильнейших боксеров страны. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Как отмечается, в Канте завершился чемпионат КР среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. На ринг вышли 214 боксеров из всех регионов. Разыгрывались 15 комплектов наград. В командном зачете первое место заняла сборная Бишкека (12 медалей). Вторыми стали спортсмены из Чуйской области, третьими – иссыккульцы.

В весовой категории до 42 кг победил Айдарбек Ыдырысов, до 44 кг – Анвар Ходжиев, до 46 кг – Садирбек уулу Бактыбек, до 48 кг – Ихтияр Нышанов, до 50 кг – Нурболот Жыргалбеков. В весе до 52 кг отличился Азис Сабиров, до 54 кг – Азат Кубатов, до 57 кг – Тойчубек Ильязов, до 60 кг – Сатыбалды уулу Сагын, до 63 кг – Токтосун уулу Бакыт.

В весе до 66 кг первенствовал Исламбек Тургунов, до 70 кг – Малик уулу Байгазы, до 75 кг – Станислав Мишин, до 80 кг – Халит Алиев, свыше 80 кг – Адил Усенов.

Турнир посвятили Году развития регионов. Одной из задач была подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в июле.
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