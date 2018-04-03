В Кыргызстане определили сильнейших боксеров страны. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.
Как отмечается, в Канте завершился чемпионат КР среди спортсменов 2002-2003 годов рождения. На ринг вышли 214 боксеров из всех регионов. Разыгрывались 15 комплектов наград. В командном зачете первое место заняла сборная Бишкека (12 медалей). Вторыми стали спортсмены из Чуйской области, третьими – иссыккульцы.
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Турнир посвятили Году развития регионов. Одной из задач была подготовка к чемпионату Азии, который пройдет в июле.