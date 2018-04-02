Каратисты из Кыргызстана завоевали три золотые медали на турнире в Алматы

Кыргызстанцы завоевали 12 медалей на международном турнире Kazakhstan Open 2018 по карате-до WKF, прошедшем накануне в Алматы. Об этом ИА «24.kg» сообщил исполнительный директор федерации данного вида спорта КР Дмитрий Казанов.

По его словам, в состязаниях участвовали около 400 спортсменов из десяти стран. В активе сборной КР три золотые, четыре серебряные и пять бронзовых наград.

Чемпионами стали Умида Айсаева (категория 14-15 лет, до 47 килограммов), Айгерим Мурзаканова (14-15 лет, до 54 кг) и Адилет Шадыканов (взрослые, свыше 84 кг).

«Теперь готовимся к чемпионату Азии среди кадетов, юниоров и молодежи. Он пройдет в мае в Японии», — добавил Дмитрий Казанов.