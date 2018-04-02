Звездочки на льду: как проходил турнир по фигурному катанию в честь Нооруза

Фото ИА «24.kg». Турнир по фигурному катанию в честь Нооруза

Зима давно позади, но сезон фигурного катания и не думает завершаться. В Бишкеке прошел традиционный международный турнир в честь Нооруза.

За победу боролись 120 спортсменов. Их разделили на 13 категорий в зависимости от возраста и подготовки.

Фигурное катание — спорт молодых. Многие начинают заниматься в дошкольном возрасте и годам к 10 (а то и быстрее) достигают солидного уровня. Олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой, например, лишь 15 лет.

«Приезжаем к вам часто. Организация здешних турниров и конкуренция на отличном уровне, — сказал ИА «24.kg» тренер Алимжан Алишев из Шымкента. — В этот раз привезли 27 фигуристов в возрасте от 6 до 13 лет. Малыши уже порадовали серебряными и бронзовыми медалями. В мае проводим соревнования у себя. Ждем кыргызстанцев».

С виду участницы хрупкие, а на деле выносливые. Эмоциональные и раскованные. Уверенно держатся на коньках, выполняют непростые элементы. Чем старше фигурист, тем сложнее и насыщеннее его программа.





Среди зрителей в основном родители фигуристов. Некоторые достали телефоны и снимают выступление на видео.

— Дочери шесть лет. Занимается с декабря 2017-го. Это ее первый турнир! — поведала ИА «24.kg» Кристина Чумаева. — Фигурное катание — активный, энергозатратный вид спорта. Здесь очень весело, все время находишься в движении и выплескиваешь адреналин. Это круто. То, что надо для моего активного ребенка.

— Дорогой вид спорта?

— Очень. Но вкладывать в ребенка, в его здоровый образ жизни не жалко.

Большинство участников из КР и Казахстана. А одна, не поверите, из... Мексики. «Два года назад ее семья приехала сюда к родственникам. Узнав, что у нас хорошая база фигурного катания, решили остаться на год. У девочки стало получаться — остались еще. Именно из-за фигурного катания, как бы смешно это ни звучало!» — сказала ИА «24.kg» главный тренер сборной КР Елена Швеймер.

В 2017-м фигуристки из КР впервые попробовали себя на Всемирной универсиаде и Азиатских играх. В 2018-м таких крупных стартов не было (не считая Олимпиады, где нашим выступать еще рановато). Но были другие турниры. К примеру, месяц назад на состязаниях Skate Astana кыргызстанки завоевали четыре золотые, по две серебряные и бронзовые награды.

«Сезон прошел хорошо. Соревнований было не меньше, чем в прошлом году. Выступали в Польше, Беларуси, Турции, ОАЭ, Германии, Эстонии... Были в шаге от попадания на чемпионат мира среди юниоров. Надеюсь, в следующем году у нас получится туда попасть, — сообщила Елена Швеймер. — Молодое поколение у нас перспективное — постоянно в призерах международных турниров. Рассчитываем пробиться на юношеские зимние Олимпийские игры-2020».

По итогам турнира бишкекчане выиграли 10 золотых, четыре серебряных и одну бронзовую медаль. Высшую ступень пьедестала почета в своих категориях заняли Злата Саприна, Арина Редчиц, Алекс Нам, Ванесса Горенштейн, Аделя Эсентаева, София Шубина, Жасмин Шлага, Данил Петренко, Диана Ким и Элеонора Ким.