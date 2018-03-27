Национальная сборная Кыргызстана по футболу выигрывает после первого тайма в матче с Индией.

Поединок заключительного, шестого тура решающего отборочного этапа на Кубок Азии-2019 проходит сегодня в Бишкеке. Обе сборные уже выполнили свою главную задачу — попали в финальную стадию континентального первенства.

Как и в недавнем матче с командой Мьянмы кыргызстанцам удалось забить быстрый гол: на второй минуте отличился Антон Землянухин. Были у сборной КР возможности увеличить преимущество; могли забить и индийцы. Счет - 1:0 в пользу отечественной дружины.