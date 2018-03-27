Таэквондисты из Кыргызстана завоевали два «золота» в Казахстане

Кыргызстанцы завоевали два «золота» на международном турнире Shymkent Open по таэквондо ITF. Об этом ИА «24.kg» сообщил тренер Юрий Тен.

По его словам, в состязаниях участвовали более 700 спортсменов из Казахстана, КР, России, Таджикистана и Узбекистана. «Нашу страну представляли 23 бойца. Конкуренция была высокой, и им пришлось сильно постараться, чтобы выиграть медали, - отметил Юрий Тен. – Ольга Хегай (тренер Олег Югай) и моя воспитанница Полина Горьковая стали чемпионками. Илхами Абдимиталиев, Кыяз Калыбеков, София Калачева, Рамазан Бисенгалиев и Арсентий Хван вошли в призеры».

«Ольга Хегай, Полина Горьковая, Милана Кудайбердиева и Ростислав О представят Кыргызстан на чемпионате Азии, который пройдет 8-15 мая в Монголии. Этот старт очень важен, и мы уже начали к нему готовиться», - добавил Юрий Тен.