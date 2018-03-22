Александр Крестинин: Кыргызстан живет мечтой попасть на Кубок Азии по футболу

Главный тренер национальной сборной Кыргызстана по футболу Александр Крестинин поделился ожиданиями от поединка с командой Мьянмы в рамках отбора на Кубок Азии-2019.

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной КР по футболу Александр Крестинин

«Не разделяем матчи на важные и менее важные. Каждый имеет значение, и игра против Мьянмы не исключение. Знаем, что эта сборная опытная, забивает много голов. Недооценки соперника нет», — сказал Александр Крестинин.

«Мы никогда не были так близки к попаданию на Кубок Азии. Не только игроки живут этой мечтой, но и вся страна. Нам нужно сделать заключительный шаг, к которому мы готовы», — отметил он.

«В штабе сборной КР профессиональные тренеры, в составе отличные игроки, и мы готовы играть против любого соперника. Шансы своей команды квалифицироваться на Кубок Азии оцениваю как 50 на 50, все может произойти. Потерь в моей сборной нет, все в строю и готовы проявить себя на поле», — сказал наставник сборной Мьянмы Герд Цайсе.

Матч состоится сегодня в городе Инчхоне (Южная Корея). Начало в 12.00 по бишкекскому времени. Первоначально он должен был пройти в сентябре 2017-го в Бишкеке, но его отменили, а затем перенесли на нейтральное поле.

У сборной КР семь очков, у Мьянмы — пять. В случае победы кыргызстанцы за тур до окончания отборочного этапа гарантируют себе участие в Кубке Азии.