Когда мы сможем проводить чемпионат мира по борьбе, рассказал Мелис Турганбаев

«Кыргызстану готовы доверить чемпионат мира по борьбе», — заявил вице-президент Федерации спортивной борьбы КР Мелис Турганбаев.

Сегодня в Бишкеке прошла конференция, посвященная чемпионату Азии-2018. Победителям и призерам вручили денежные сертификаты. Кроме того, наградили борцов, успешно выступивших в сезоне-2017.

Напомним, чемпионат состоялся в конце февраля — начале марта в Бишкеке, и сборная КР показала на нем свой лучший результат в истории.

«При проведении чемпионата мы действовали сообща с Госагентством по делам молодежи, физической культуры и спорта КР. Подключились сотрудники Национального олимпийского комитета. Все сработали слаженно. Мы довольны итогами турнира, — сказал ИА «24.kg» Мелис Турганбаев. — Самым трудным было начало: размещение спортсменов и открытие. Мы постарались, чтобы участники не испытали неудобств, уделяли им внимание днем и ночью. Трудились волонтеры, за каждой командой были закреплены тренеры. Если были недостатки, сразу устраняли».

Он ответил на вопрос, планируется ли еще проводить в КР подобные состязания. «Международная и азиатская федерации предлагали нам провести чемпионат мира. Но у нас нет арены. Дворец спорта очень маленький. Надеемся, государство в этом году начнет строить спортивную арену хотя бы на пять тысяч зрителей. Если такая появится, сможем проводить и чемпионаты мира, и чемпионаты Азии», — отметил Мелис Турганбаев.