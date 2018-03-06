Владимир Путин поиграл в мяч в Кремле

Президент России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино поиграли в мяч в зеленой гостиной московского Кремля. Кадры вошли в видеоролик, который опубликован на официальном сайте Международной федерации футбола.

На видео англичанин Уэйн Руни, бразилец Роналдо, мексиканец Хорхе Кампос, нигериец Джей Джей Окоча, австралиец Харри Кьюэлл, японец Хидетоси Наката и другие звезды, представляющие все 32 сборные-участницы грядущего мундиаля, жонглируют мячом.

21-й чемпионат мира по футболу стартует 14 июня: в матче открытия встретятся хозяева — сборная России — и сборная Саудовской Аравии. Финальная игра состоится в Москве 15 июля.