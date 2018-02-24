Команда СДЮШОР выиграла Кубок Кыргызстана среди женщин по футзалу

СДЮШОР ЧО (Чуйской области) выиграла I Кубок Кыргызстана среди женских команд по футзалу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Состязания прошли 19-23 февраля в Бишкеке. Участвовали восемь команд из столицы и регионов.

«Цель турнира — развитие женского футзала в КР. Все матчи будут просматриваться тренерами, и девушек будут вызывать в сборную страны. Это дополнительный стимул для отличной игры», — заявил на открытии технический директор по развитию футзала Амиржан Муканов.

По итогам предварительного этапа в полуфинал из группы А вышли команды СДЮШОР СИ и «Южанка», из группы B — СДЮШОР ЧО и «Каракол». В поединке за выход в финал «Каракол» победил «Южанку» (3:0), а СДЮШОР ЧО была сильнее СДЮШОР СИ (4:2).

В матче за третье место «Южанка» одолела СДЮШОР СИ (3:0). В финале СДЮШОР ЧО обыграла «Каракол» (3:1).