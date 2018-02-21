Форма олимпийской сборной США по конькобежному спорту вызывала неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей. Многих комментаторов смутила вставка в области паха, которая отличается по цвету от других элементов костюма, сообщило РИА «Новости».

«Я полагаю, в дизайне формы конькобежцев есть какой-то смысл, но это крайне странное место для размещения светлого круга», — написала Кристина Стивенс.

«Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое», — полагает Rich Dollaz.

Фото thesun.co.uk

«Вы еще не видели, как это смотрится со спины. Похоже на мишень на ягодицах», — пишет Notorious Wojo.

«Американский олимпийский комитет должен быть расформирован за одобрение такой позорной формы конькобежцев. Посмотрите на промежность! Ужасно», — возмущается Elvis Coal.

Фото AP Photo/Petr David Josek

В компании Under Armour, которая производит форму, объяснили, что использование на внутренней части бедер отличного от остальных элементов материала вызвано необходимостью.

«Мы протестировали множество материалов, чтобы найти тот, который максимально снижает трение. Использование другого цвета в этой области сделало бы его применение менее эффективным», — заявили в компании и отметили, что американские спортсмены любят форму и получают комплименты от представителей других стран.