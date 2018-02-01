Тренеры сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном

Тренеры национальной сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

В Китайском Тайбэе начинается чемпионат Азии. Сборные КР и Ливана сыграют 2 февраля в первом туре группового этапа группы D. Начало встречи в 14.30 по бишкекскому времени.

Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу Амиржан Муканов

«У нас непростая задача выйти из группы. Понимаем, что соперники серьезные. Команда Ливана очень опытная, играет в одном и том же составе много лет. На прошлом чемпионате Азии мы с ней сыграли вничью — 4:4. Ливанцы тогда упустили победу на последних секундах и жаждут реванша, — отметил главный тренер сборной КР Амиржан Муканов. — Про нашу команду скажу одно: к матчу готовы».

«Помню поединок с ливанцами на ЧА-2016. Я тогда был действующим игроком. У них несомненно сильная команда. Показывают качественную игру. Наша команда готова к турниру. Понимаем, что играть предстоит против сильных сборных», — сказал ассистент главного тренера сборной КР Нуржан Джетыбаев.

Кроме сборных КР и Ливана, в группу D попали команды Иордании и Таиланда.