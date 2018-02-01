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Спорт

Тренеры сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном

Тренеры национальной сборной Кыргызстана по футзалу поделились ожиданиями от матча с Ливаном. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

В Китайском Тайбэе начинается чемпионат Азии. Сборные КР и Ливана сыграют 2 февраля в первом туре группового этапа группы D. Начало встречи в 14.30 по бишкекскому времени.

ФФ КР
Фото ФФ КР. Главный тренер сборной Кыргызстана по футзалу Амиржан Муканов

«У нас непростая задача выйти из группы. Понимаем, что соперники серьезные. Команда Ливана очень опытная, играет в одном и том же составе много лет. На прошлом чемпионате Азии мы с ней сыграли вничью — 4:4. Ливанцы тогда упустили победу на последних секундах и жаждут реванша, — отметил главный тренер сборной КР Амиржан Муканов. — Про нашу команду скажу одно: к матчу готовы».

«Помню поединок с ливанцами на ЧА-2016. Я тогда был действующим игроком. У них несомненно сильная команда. Показывают качественную игру. Наша команда готова к турниру. Понимаем, что играть предстоит против сильных сборных», — сказал ассистент главного тренера сборной КР Нуржан Джетыбаев.

Кроме сборных КР и Ливана, в группу D попали команды Иордании и Таиланда.
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