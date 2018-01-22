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Спорт

В Бишкеке прошел четвертый тур чемпионата Кыргызстана по баскетболу

В Бишкеке накануне прошел четвертый тур чемпионата Кыргызстана среди мужских команд по баскетболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В Высшей лиге состоялось три матча. «Гриззли» победил КТУ «Манас» — 74:66, «Мой телефон» одолел «Политехник» — 85:80, «Гиннес-29» обыграл «Тулпар-СКИФ» — 63:60.

После этого тура «Гиннес-29» стал единоличным лидером турнирной таблицы — в его активе четыре победы. На втором месте «Политехник», выигравший три матча. Далее следуют «Тулпар-СКИФ» и «Мой телефон» (по две победы). Следующий тур намечен на 28 января.
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