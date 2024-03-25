08:19
USD 89.51
EUR 97.09
RUB 0.97
Спорт

Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

22-26 марта. Весенний турнир по шахматам «Кубок Алтын Туйун — 2024». Бишкек

Соревнования проводятся по правилам Шахматного кодекса ФИДЕ по швейцарской системе в семь-девять туров, в зависимости от числа участников.

24-30 марта. Кубок Азии и Океании по хоккею среди женщин. Бишкек

В турнире примут участие пять сборных — из Кыргызстана, ОАЭ, Индии, Ирана и Филиппин, которые сыграют между собой в один круг.

25-30 марта. Чемпионат мира по таэквондо среди слабослышащих спортсменов. Бишкек

В чемпионате примут участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других. Кыргызстан представят 13 спортсменов — девять женщин и четыре мужчины.

26 марта. Отборочный раунд чемпионата мира 2026 года по футболу. Бишкек

Кыргызстан — Китайский Тайбэй.

27-31 марта. Кубок Азии — 2024 по баскетболу «3×3», квалификация. Сингапур

За попадание в основную сетку турнира команда Кыргызстана будет бороться с соперниками из Австралии, Казахстана и с Таити.

28-31 марта. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, первый тур

28 марта:
«Мурас Юнайтед» — «Нефтчи»;

29 марта:
«ОшМУ-Алдиер» — «Кара-Балта»;
«Абдыш-Ата» — «Алай»;

30 марта:
«Талант» — «Дордой»;
«Илбирс» — «Алга».
Ссылка: https://24.kg/sport/289699/
просмотров: 97
Версия для печати
Материалы по теме
Чемпионат Кыргызстана по футболу начнется 28 марта. Расписание
Впервые в истории. В Бишкеке пройдет Кубок Азии и Океании по хоккею среди женщин
Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Камчыбек Ташиев ФИФАнын өкүлдөрү менен футболду өнүктүрүү пландарын талкуулады
Камчыбек Ташиев обсудил с гостями из ФИФА планы по развитию футбола в стране
Футболисты клуба «Дордой» обыграли команду «Родина-М» из России
Кыргызстандын кыз-келиндер курамасы ФИФАнын рейтингинде 130-орунда турат
Женская сборная Кыргызстана занимает 130-е место в рейтинге ФИФА
Популярные новости
Турнир по&nbsp;кок-бору &laquo;Нооруз 2024&raquo; завершился победой команды &laquo;Ынтымак&raquo; Турнир по кок-бору «Нооруз 2024» завершился победой команды «Ынтымак»
Отбор на&nbsp;чемпионат мира. Футболисты из&nbsp;Кыргызстана выиграли у&nbsp;Китайского Тайбэя Отбор на чемпионат мира. Футболисты из Кыргызстана выиграли у Китайского Тайбэя
Сборная Кыргызстана по&nbsp;футболу играет с&nbsp;Китайским Тайбэем. Прямой эфир Сборная Кыргызстана по футболу играет с Китайским Тайбэем. Прямой эфир
Отбор на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле Отбор на чемпионат мира по футболу. Кай Мерк забил гол, пробежав через все поле
Бизнес
Промокоды на&nbsp;авиабилеты от&nbsp;&laquo;Тинькофф&raquo; Промокоды на авиабилеты от «Тинькофф»
Криптовалюта в&nbsp;Кыргызстане. Как не&nbsp;стать жертвой мошенников Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
25 марта, понедельник
08:00
Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с...
05:31
Теракт в «Крокус Сити Холле». Стали известны подробности о подозреваемых
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 марта, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 25 марта: днем будет тепло
20:40
Героев должны знать. Рэпер Моргенштерн отправил Исламу Халилову миллион рублей
20:08
Теракт в «Крокус Сити Холле». Число жертв увеличилось до 137 человек
19:37
О предупреждении актов насилия в местах скопления людей напомнили бизнесу
19:00
Афиша Бишкека на неделю: «бэби театр», кинопремьеры и вечер джаза