Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

22-26 марта. Весенний турнир по шахматам «Кубок Алтын Туйун — 2024». Бишкек

Соревнования проводятся по правилам Шахматного кодекса ФИДЕ по швейцарской системе в семь-девять туров, в зависимости от числа участников.

24-30 марта. Кубок Азии и Океании по хоккею среди женщин. Бишкек

В турнире примут участие пять сборных — из Кыргызстана, ОАЭ, Индии, Ирана и Филиппин, которые сыграют между собой в один круг.



25-30 марта. Чемпионат мира по таэквондо среди слабослышащих спортсменов. Бишкек

В чемпионате примут участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других. Кыргызстан представят 13 спортсменов — девять женщин и четыре мужчины.

26 марта. Отборочный раунд чемпионата мира 2026 года по футболу. Бишкек

Кыргызстан — Китайский Тайбэй.

27-31 марта. Кубок Азии — 2024 по баскетболу «3×3», квалификация. Сингапур

За попадание в основную сетку турнира команда Кыргызстана будет бороться с соперниками из Австралии, Казахстана и с Таити.

28-31 марта. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, первый тур

28 марта:

«Мурас Юнайтед» — «Нефтчи»;

29 марта:

«ОшМУ-Алдиер» — «Кара-Балта»;

«Абдыш-Ата» — «Алай»;

30 марта:

«Талант» — «Дордой»;

«Илбирс» — «Алга».