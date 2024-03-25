Женский хоккей, сурдотаэквондо и футбол. Соревнования с участием кыргызстанцев

22-26 марта. Весенний турнир по шахматам «Кубок Алтын Туйун — 2024». Бишкек
Соревнования проводятся по правилам Шахматного кодекса ФИДЕ по швейцарской системе в семь-девять туров, в зависимости от числа участников.
24-30 марта. Кубок Азии и Океании по хоккею среди женщин. Бишкек
25-30 марта. Чемпионат мира по таэквондо среди слабослышащих спортсменов. Бишкек
В чемпионате примут участие около 200 спортсменов из 14 стран мира — Китая, Хорватии, Кореи, Мексики, Японии, Гонконга, Казахстана, Узбекистана, Таиланда, Украины и других. Кыргызстан представят 13 спортсменов — девять женщин и четыре мужчины.
26 марта. Отборочный раунд чемпионата мира 2026 года по футболу. Бишкек
Кыргызстан — Китайский Тайбэй.
27-31 марта. Кубок Азии — 2024 по баскетболу «3×3», квалификация. Сингапур
За попадание в основную сетку турнира команда Кыргызстана будет бороться с соперниками из Австралии, Казахстана и с Таити.
28-31 марта. Чемпионат Кыргызстана по футболу среди команд Премьер-лиги, первый тур
28 марта:
«Мурас Юнайтед» — «Нефтчи»;
29 марта:
«ОшМУ-Алдиер» — «Кара-Балта»;
«Абдыш-Ата» — «Алай»;
30 марта:
«Талант» — «Дордой»;
«Илбирс» — «Алга».