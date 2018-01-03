12:05
-6
USD 68.84
EUR 82.59
RUB 1.20
Спорт

Спортивный календарь с 3 по 7 января

3-10 января. Международные соревнования «Наристе-2018» по футзалу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В турнире традиционно участвуют игроки нескольких возрастных групп (от 35 лет и старше, от 45 лет и от 50 лет), а также представители госорганов.

4-8 января. Республиканский шахматный фестиваль «Белый снег». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Шахматисты разделены на пять категорий в зависимости от спортивного разряда и возраста. Запланировано семь-девять туров по швейцарской системе.

4-12 января. Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по шахматам. Бишкек, АУЦА, 9.30

Участвуют спортсмены 6-18 лет. Одна из главных целей соревнований — формирование сборной КР для участия в первенствах мира и Азии.
Ссылка:
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане назвали лучших спортсменов года по тогуз-коргоолу
Футболист с протезом разыграл игроков судорогой ноги — смеялся даже судья
Спортивный календарь с 25 по 31 декабря
Ведущий теннисист Кыргызстана: Ощущение, что Родине я не нужен
Звезды поколения Next: в Токмаке прошел молодежный чемпионат КР по кикбоксингу
Спортивный календарь с 18 по 24 декабря
С прицелом на чемпионат Азии: в Бишкеке проходит Кубок страны по вольной борьбе
Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота
Трамплин для чемпионов: в Бишкеке прошел Кубок надежды по таэквондо ITF
Спортивный календарь с 11 по 17 декабря
Популярные новости
Футболист с&nbsp;протезом разыграл игроков судорогой ноги&nbsp;&mdash; смеялся даже судья Футболист с протезом разыграл игроков судорогой ноги — смеялся даже судья
Кыргызстанец выиграл марафон в Китае Кыргызстанец выиграл марафон в Китае
Рекорды и&nbsp;провалы: каким был 2017 год для кыргызского спорта Рекорды и провалы: каким был 2017 год для кыргызского спорта
Как выбрать лыжи и&nbsp;сноуборд. Советы новичкам Как выбрать лыжи и сноуборд. Советы новичкам
Бизнес
MegaCom представил уникальный календарь на&nbsp;2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня