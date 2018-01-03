Спортивный календарь с 3 по 7 января

3-10 января. Международные соревнования «Наристе-2018» по футзалу. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула

В турнире традиционно участвуют игроки нескольких возрастных групп (от 35 лет и старше, от 45 лет и от 50 лет), а также представители госорганов.

4-8 января. Республиканский шахматный фестиваль «Белый снег». Бишкек, академия «Алтын туйун»

Шахматисты разделены на пять категорий в зависимости от спортивного разряда и возраста. Запланировано семь-девять туров по швейцарской системе.

4-12 января. Чемпионат Кыргызстана среди юношей и девушек по шахматам. Бишкек, АУЦА, 9.30

Участвуют спортсмены 6-18 лет. Одна из главных целей соревнований — формирование сборной КР для участия в первенствах мира и Азии.