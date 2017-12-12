Промах года! Александр Кокорин не забил с метра в пустые ворота

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин не сумел забить гол грозненскому «Ахмату», промахнувшись по пустым воротам. Об этом сообщает Lenta.ru.

Эпизод произошел на 59-й минуте встречи. Мяч отскочил к Кокорину от перекладины, до линии ворот было около метра, но 26-летний россиянин не смог забить гол.

Встреча 20-го тура российской премьер-лиги прошла в понедельник и завершилась со счетом 0:0.

Социальные сети незамедлительно отреагировали на позор российского футболиста и назвали событие промахом года.

Каааак?! Почему ты такой кривоногий?! Ноу реали — Ismagilov Ruslan (@la_mara13) 11 декабря 2017 г.

На официальной странице «Зенита» в Twitter пользователи и фанаты шутили как могли.