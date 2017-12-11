У кыргызстанцев 13 медалей на международном турнире по бразильскому джиу-джитсу

Кыргызстанцы завоевали 13 медалей на международном турнире Kazakhstan National Pro по бразильскому джиу-джитсу. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Состязания прошли в городе Алматы с участием команд из Бразилии, Казахстана, Кыргызстана, ОАЭ, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины. В итоговом зачете среди клубов отечественный Kyrgyzstan Top Team стал четвертым.

В зачете среди стран первое место занял Казахстан. На втором оказался Таджикистан, на третьем – Кыргызстан. В активе наших спортсменов три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые награды. Высшую ступень пьедестала в своих категориях заняли Аднан Магомедов, Руслан Сагдеев и Евгений Слесаренко.