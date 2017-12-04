На зависть Ван Дамму: как проходило первенство Кыргызстана по карате

У нас развивают несколько направлений карате. Шинкиокушинкай — одно из самых бескомпромиссных и зрелищных. Его представители часто выезжают на зарубежные турниры и без медалей не возвращаются. Накануне они блеснули перед местной аудиторией на открытом первенстве Кыргызстана.

За победу в 17 весовых категориях боролись спортсмены из Чуйской и Иссык-Кульской областей, также Бишкека и Алматы. Самым юным — восемь лет, старшим — 17.

Фото ИА «24.kg». Эпизод первенства Кыргызстана по шинкиокушинкай карате.

«Собрались только лучшие — призеры различных соревнований. Даже у малышей техника серьезная. Отсюда высокое качество боев и отсутствие травматизма. Вон врач совсем заскучал. Дай бог, чтобы и дальше так было», — сказал ИА «24.kg» президент Федерации шинкиокушинкай карате КР Владимир Бычков.

Есть тренеры, которые своих бойцов придерживают, боясь сильных противников. Это путь к застою. Считаю, спортсмены растут тогда, когда соревнуются с теми, кто сильнее их. Владимир Бычков

«Потому-то и ездим так часто на международные турниры, — отметил Владимир Бычков. — Наша федерация лидирует в КР среди всех направлений кекушинкай карате. Клуб «Алмаз» постоянно побеждает в командном зачете».

Неинтересных боев, пожалуй, не было. Даже предварительные проходили в ожесточенной борьбе. Иногда, к ликованию зрителей, случались нокауты. Один боец попал другому в голову ногой, тот рухнул и долго не мог прийти в себя. Опомнился только когда ему потерли уши.

Многих участников пришли поддержать родители. У Анны Бервиновой, например, выступали два сына (11 и 17 лет). Оба из клуба «Алмаз» (тренер Алмазбек уулу Нурфаиз).

Дети пошли на карате, чтобы укрепить здоровье. Потом втянулись и стали заниматься профессионально. Часто выигрывают турниры в Кыргызстане и за границей. На тренировки ходят, как на праздник. Анна Бервинова

«У нас замечательный тренер. Команда дружная, как одна семья! Живем клубом, вместе отмечаем все торжества, поддерживаем друг друга в моральном плане», — сказала ИА «24.kg» Анна Бервинова.

Фото ИА «24.kg». Эпизод первенства Кыргызстана по шинкиокушинкай карате.

— Вдруг травма? Не переживаете за сыновей?

— Первое время переживала. Но сейчас они опытные и знают, как защищаться. Старший сын уже сам понемногу тренирует.

Участники мощно лупили друг друга ногами, били в падении и прыжке с разворота. Прямо как Ван Дамм в золотые годы. А то и лучше.





В возрастной группе 16-17 лет в весовой категории до 60 килограммов победил Роман Банько. Среди спортсменов 14-15 лет в весе свыше 50 кг не было равных Канатбек уулу Чингизу (оба из клуба «Алмаз»). Среди девушек 14-16 лет в абсолютной категории уверенно победила Каныкей Касымбекова (клуб «Буси»).

Фото ИА «24.kg». Эпизод первенства Кыргызстана по шинкиокушинкай карате.

Завоевав девять золотых наград, «Алмаз» стал лучшим в общекомандном зачете. На втором месте — Федерация KWF, на третьем — «Буси».

Турнир прошел без поддержки спортивного ведомства. Приобретать награды и оплачивать аренду зала федерации пришлось самостоятельно.

Это уже не первый раз, когда государство подводит данную федерацию. Ранее оно не помогло ей с поездкой на чемпионат Азии-2017. Тот проходил далеко, и отправиться за свой счет каратисты не смогли. Пропустив ЧА, они автоматически лишились возможности выступить на чемпионате мира. Хотя и там, и там явно не были бы мальчиками для битья. Будем надеяться, в следующем сезоне государство повернется к мастерам шинкиокушинкай лицом, и они покажут себя на главных мировых состязаниях.