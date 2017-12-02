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Спорт

В Бишкеке прошел баскетбольный турнир памяти Алексея Янчарука

В Бишкеке на базе КРСУ имени Б.Ельцина 1 декабря прошел турнир по баскетболу 3х3, посвященный памяти Алексея Янчарука. Об этом ИА «24.kg» сообщили организаторы – кафедра физического воспитания и спорта КРСУ.

За победу боролись восемь женских команд. Вначале они сыграли по круговой системе, затем состоялись стыковые поединки. В итоге первое место заняла «Фантастическая четверка». На втором – Way Up, на третьем – Fam.

Кроме того, в рамках турнира прошло два конкурса: в конкурсе трехочковых бросков лучшей стала Кристина Усанова, а в конкурсе баскетбольного мастерства – Юлия Андроник.

«Алексей Янчарук в свое время выступал за сборную Киргизской ССР. С 2003 по 2006 год работал у нас на кафедре преподавателем. Это был очень хороший, позитивный человек. Студенты его просто обожали! К сожалению, он очень рано от нас ушел. Мы все его помним. Мемориальный турнир проводим четвертый год», - отметили организаторы. 
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