13:17
+5
USD 69.70
EUR 83.21
RUB 1.20
Спорт

В Оше подвели итоги первенства Кыргызстана по боксу

В Оше завершилось первенство Кыргызстана среди молодежи по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

В состязаниях участвовали 137 спортсменов 2000-2001 годов рождения. В весовой категории 49 килограммов высшую ступень пьедестала почета занял Асанкул уулу Султан (РУОР), 52 кг – Муса Тешебаев (Ошская область), 56 кг – Санжар Сейдакматов (Бишкек). В весе 60 кг победил Кубанычбек уулу Умар, 69 кг – Рустамбек уулу Нурадин (оба из Джалал-Абадской области), 64 кг – Эгемберди уулу Адилет (Иссык-Кульская область).  

В категории 75 кг лучшим стал Жумабек уулу Дастан, 81 кг – Ильяс Ниязов (оба из Чуйской области), 91 кг – Ислам Бектенов, свыше 91 кг – Ахмед Усупов (оба из Бишкека). Лучшим тренером турнира признан Акыйкат Абаев («Бишкек ШОР»), лучшим боксером – Кубанычбек уулу Умар.

Напомним, ранее в Бишкеке провели чемпионат КР по боксу среди взрослых.
Ссылка:
просмотров: 119
Версия для печати
Материалы по теме
Бей в кость: как проходил чемпионат Кыргызстана по боксу
В Бишкеке определились чемпионы по боксу
Уроженец Кыргызстана стал чемпионом мира по профи-боксу версии WBA
Кыргызстанец выиграл «серебро» на международном турнире по боксу
Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по боксу
Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на международном турнире по боксу
На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу
Сборная Кыргызстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате Азии
Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Азии по боксу
На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу
Популярные новости
Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на&nbsp;турнире M-1 Challenge Бусурманкул Абдибаит уулу нокаутировал бразильца на турнире M-1 Challenge
Кыргызстанец провел бой с&nbsp;Мохамедом Али Кыргызстанец провел бой с Мохамедом Али
Кыргызстанец выиграл бой за&nbsp;титул чемпиона мира по&nbsp;ММА Кыргызстанец выиграл бой за титул чемпиона мира по ММА
В&nbsp;Бишкек приехал один из&nbsp;ведущих шахматистов мира В Бишкек приехал один из ведущих шахматистов мира
Бизнес
MegaCom: сезон зимнего катания в&nbsp;Караколе открыт! MegaCom: сезон зимнего катания в Караколе открыт!
Мобильный оператор&nbsp;О! открывает новые направления в&nbsp;роуминге Мобильный оператор О! открывает новые направления в роуминге
Как устроиться на&nbsp;работу в&nbsp;MegaCom? Как устроиться на работу в MegaCom?
Почему кыргызстанцы выбирают O!TV Почему кыргызстанцы выбирают O!TV