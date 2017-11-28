В Оше подвели итоги первенства Кыргызстана по боксу

В Оше завершилось первенство Кыргызстана среди молодежи по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

В состязаниях участвовали 137 спортсменов 2000-2001 годов рождения. В весовой категории 49 килограммов высшую ступень пьедестала почета занял Асанкул уулу Султан (РУОР), 52 кг – Муса Тешебаев (Ошская область), 56 кг – Санжар Сейдакматов (Бишкек). В весе 60 кг победил Кубанычбек уулу Умар, 69 кг – Рустамбек уулу Нурадин (оба из Джалал-Абадской области), 64 кг – Эгемберди уулу Адилет (Иссык-Кульская область).

В категории 75 кг лучшим стал Жумабек уулу Дастан, 81 кг – Ильяс Ниязов (оба из Чуйской области), 91 кг – Ислам Бектенов, свыше 91 кг – Ахмед Усупов (оба из Бишкека). Лучшим тренером турнира признан Акыйкат Абаев («Бишкек ШОР»), лучшим боксером – Кубанычбек уулу Умар.

Напомним, ранее в Бишкеке провели чемпионат КР по боксу среди взрослых.