В Кыргызстане прошел 18-й тур чемпионата страны по футболу

В Кыргызстане сегодня прошел 18-й тур Топ-лиги - чемпионата страны по футболу. Об этом сообщила Футбольная лига КР.

Столичный «Дордой» со счетом 1:0 победил кочкор-атинский «Нефтчи». Гол на счету Ислама Шамшиева.

Бишкекская «Алга», уступая ошскому «Алаю» после первого тайма со счетом 0:2, во втором тайме переломила ход матча и победила - 3:2. За «Алгу» забили Андрей Долженко, Владислав Нуриев и Эрзат Токтоалиев, за «Алай» - Алиа Силла и Одилжон Абдурахманов.

Кантская «Абдыш-Ата» одолела «Кара-Балту» - 4:1. За «Абдыш-Ату» забили Олувасен, Инкум (дважды) и Шукуров, за «Кара-Балту» - Геращенко.

Фото ФЛК. Положение команд в турнирной таблице

В турнирной таблице лидирует «Алай» (41 очко). Следом идут «Абдыш-Ата» (35) и «Дордой» (29). До окончания чемпионата остается два тура.