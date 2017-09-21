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Спорт

В Бишкеке завершился первый в истории чемпионат Азии среди ЛОВЗ по шахматам

В Бишкеке 15-21 сентября прошел первый в истории чемпионат Азии среди лиц с ограниченными возможностями здоровья по шахматам. Об этом сообщает сайт chess-results.com.

В состязаниях участвовали около 120 спортсменов из 10 стран. Медали разыгрывались в трех категориях. Состоялось семь туров.

Среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата победила Ирина Острий (КР). На втором месте Анто Женнита, на третьем – Кутвал Шашикант (обе из Индии).

Среди слабовидящих первенствовал Сухроб Хамдамов (Таджикистан). Второе место занял Джаныш Арстанбеков, третье – Абдыразак Жумабаев (оба из КР).

Среди слабослышащих лучшим стал Тсеренжав Туменбаяр (Монголия). «Серебро» выиграл Баходур Абдуллаев (Таджикистан), «бронзу» - Сардор Мамараджабов (Узбекистан).
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