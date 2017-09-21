20:24
+16
USD 68.46
EUR 82.09
RUB 1.19
Спорт

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по боксу

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире среди юниоров по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Аягозе (Казахстан) завершились состязания на призы первого министра иностранных дел РК Тулеутая Сулейменова. Участвовали около 170 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представляли семь боксеров. Кылымбек Абдуллаев (весовая категория 44 кг) и Мухаммед Багиев (66 кг) завоевали «золото». А Станислав Мишин (75 кг) стал серебряным призером.
Ссылка:
просмотров: 330
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанцы выиграли 10 золотых медалей на международном турнире по боксу
Кыргызстанцы проиграли последний матч на Кубке президента Казахстана по футболу
11-летний мальчик установил мировой рекорд по отжиманиям на бутылках в Астане
На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу
Сборная Кыргызстана по боксу завоевала пять медалей на чемпионате Азии
У кыргызстанцев три «золота» на чемпионате Казахстана по триатлону
В Бишкеке завершился чемпионат Кыргызстана по панкратиону
Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Азии по боксу
Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на турнире в Казахстане
На Иссык-Куле прошли международные соревнования по боксу
Популярные новости
Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира&nbsp;&mdash; и&nbsp;можно в&nbsp;Жогорку Кенеш идти! Боец Куан Абдыраимов: Стану чемпионом мира — и можно в Жогорку Кенеш идти!
Антонина Шевченко триумфально вернулась в&nbsp;смешанные единоборства Антонина Шевченко триумфально вернулась в смешанные единоборства
Сборная Кыргызстана обновила рекорд по&nbsp;числу медалей, завоеванных на&nbsp;Азиаде Сборная Кыргызстана обновила рекорд по числу медалей, завоеванных на Азиаде
Антонина Шевченко рассказала о&nbsp;подготовке к&nbsp;первому за&nbsp;12&nbsp;лет бою по&nbsp;ММА Антонина Шевченко рассказала о подготовке к первому за 12 лет бою по ММА
Бизнес
Выиграйте мечту вместе с&nbsp;АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Выиграйте мечту вместе с АЗС «Газпромнефть»
Новая акция от&nbsp;БТА Банка и&nbsp;магазина &laquo;Светофор&raquo; Новая акция от БТА Банка и магазина «Светофор»
Ты&nbsp;студент? Вперед в&nbsp;офисы&nbsp;О! подключать выгодный тариф Ты студент? Вперед в офисы О! подключать выгодный тариф
Этот странный Digital. Как приручить и&nbsp;заставить работать на&nbsp;себя Этот странный Digital. Как приручить и заставить работать на себя