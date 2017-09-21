Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире по боксу

Кыргызстанцы выиграли три медали на международном турнире среди юниоров по боксу. Об этом ИА «24.kg» сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Как отмечается, в городе Аягозе (Казахстан) завершились состязания на призы первого министра иностранных дел РК Тулеутая Сулейменова. Участвовали около 170 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Нашу страну представляли семь боксеров. Кылымбек Абдуллаев (весовая категория 44 кг) и Мухаммед Багиев (66 кг) завоевали «золото». А Станислав Мишин (75 кг) стал серебряным призером.