Кыргызским спортсменам обещают стипендии более $1000

Государственное агентство КР по молодежной политике, физической культуре и спорту намерено повысить размер стипендии для спортсменов. Она может составить свыше $1000, заявил сегодня на заседании Жогорку Кенеша глава ведомства Канат Аманкулов.

Госагентство представило поправки в закон о физической культуре и спорте. Проект определяет порядок выплаты стипендий, включая увеличение их лучшим спортсменам с 45 тысяч до 75 тысяч сомов. Кроме того, планируется, что стипендии начнут получать и спортсмены по неолимпийским видам спорта.

Депутаты поинтерсовались у Каната Аманкулова о том, как оказывается помощь общеобразовательным школам и общественным спортивным организациям в приобретении спортивного инвентаря. Он ответил, что ведомство пересмотрело расходы и нашло резервы.