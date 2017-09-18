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Спорт

Кыргызстанцы выиграли девять медалей на Кубке Азии по гребле

Кыргызстанцы выиграли девять медалей на Кубке Азии по гребле, прошедшем накануне в городе Самарканде (Узбекистан). Об этом ИА «24.kg» сообщила генеральный секретарь федерации данного вида спорта КР Елена Буханцова.

В соревнованиях участвовали представители шести стран. В составе сборной Кыргызстана выступили шесть гребцов. В гребле на байдарке-одиночке Эрлан Султангазиев выиграл «серебро» (на дистанции 1000 метров) и две «бронзы» (200 и 500 метров).

В гребле на байдарке-двойке Султангазиев в паре с Адилетом Молтаевым стал серебряным призером (1000 метров). Дуэт Родион Туйгунов – Вячеслав Солдатов разжился тремя «бронзами» (200, 500 и 1000 метров). В состязаниях байдарок-четверок вышеназванный квартет гребцов взял «серебро» (1000 метров).

В состязаниях каноэ-четверок Василий Литвинов выступал в команде с тремя таджикистанцами и на дистанции 1000 метров завоевал «бронзу».

«Выступлением мы довольны. Это хорошая проверка сил перед чемпионатом Азии, который пройдет через месяц», - отметила Елена Буханцова.
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