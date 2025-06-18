Глава кабмина вручил чемпиону Азии по гребле на байдарках полмиллиона сомов

Адылбек Касымалиев встретился с представителями национальной сборной по гребле на байдарках и каноэ, принявшими участие в чемпионате Азии по гребле на байдарках и каноэ, который проходил с 7 по 12 мая в Наньчане (КНР). Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Впервые в истории независимого Кыргызстана спортсмен Ерлан Султангазиев стал чемпионом Азии по гребле на байдарках на дистанции К-1 на 200 метров.

Участники встречи награждены денежными сертификатами из резервного фонда председателя кабмина. Ерлан Султангазиев получил сертификат на 500 тысяч сомов, а главный и личный тренеры — по 200 тысяч.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития и актуальные вопросы государственной поддержки этого вида спорта.

Отметим, кыргызскую сборную на чемпионате представляли трое спортсменов: Ерлан Султангазиев, Родион Туйгунов и Рысбек Толомушев. Под руководством главного тренера Олега Роганова команда достойно выступила на международной арене, продемонстрировав высокий уровень подготовки.