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Спорт

В Бишкеке подвели итоги турнира «Нооруз» по гребле на байдарках и каноэ

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Турнир «Нооруз» по гребле

В Бишкеке подвели итоги турнира «Нооруз» по гребле. Об этом сообщили в Госагентстве КР по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Традиционные состязания прошли на базе «Ала-Арча». За победу боролись 64 гребца из Бишкека, Чуйской и Иссык-Кульской областей, России и Казахстана. В программе были заплывы на 200 и 500 метров в нескольких возрастных группах.

Среди байдарочников высшую ступень пьедестала в своих заплывах заняли Эрлан Султангазиев, Василий Литвинов, Родион Туйгунов, Медетбек уулу Тилек, Елизавета Буханцова и Яна Данилова. Среди каноистов чемпионами стали Жомарт Сатыбалдин, Галинур Альжанов, Василий Литвинов и Маргарита Боброва.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Награды победителям турнира «Нооруз» по гребле

«Юношеская сборная КР отправляется на международный турнир в Барселону. Там наши гребцы поборются за путевки на предстоящие юношеские Олимпийские игры», — отметили в ГАМФКиС.
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