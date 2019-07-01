В Кыргызстане определились сильнейшие гребцы страны

В Чуйской области 28-30 июня прошел открытый чемпионат Кыргызстана по гребле. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

За победу боролись более ста спортсменов из Бишкека, Чуйской, Иссык-Кульской областей и Казахстана. Среди каноистов заплывы на 200 и 500 метров выиграл Тилек Сатыбалдиев, 1 тысячу метров — Ярослав Шкунов. Среди байдарочниц в заплыве на 500 метров лучшей стала Анастасия Березовская.

Среди байдарочников на дистанции 200 метров победил Руслан Молтаев, 500 метров — Родион Туйгунов, 1 тысяча метров — Рысбек Толомушев. Заплыв дуэтов на 500 и 1 тысячу метров выиграли Вячеслав Солдатов и Родион Туйгунов, 2 тысячи метров — Ерлан Султангазиев и Максим Сердитов. В заплыве квартетов на 500 метров лучшими стали Ерлан Султангазиев, Максим Сердитов, Рысбек Толомушев и Айбек Бегалиев.

Фото из архива 24.kg. Соревнования по гребле в Кыргызстане

Параллельно проходило первенство страны среди юниоров, юношей и девушек.

«Сильнейшие добились права на участие в международных турнирах: Руслан Молтаев отобрался на лицензионный чемпионат мира среди взрослых, Рысбек Толомушев — на ЧМ среди юниоров, а Родион Туйгунов и Вячеслав Солдатов — на ЧМ среди юношей», — отметили в федерации.

Ранее гребцы оспорили кубок КР.