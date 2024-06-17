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Спорт

Кыргызстанцы завоевали медали чемпионата Азии по гребле на байдарках и каноэ

В Паттайе (Таиланд) завершился чемпионат Азии среди юниоров и спортсменов до 23 лет по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает федерация данного вида спорта КР в соцсетях.

Наши атлеты завоевали четыре медали в U-23: серебро и бронза у Родиона Туйгунова на байдарке- одиночке на 1 тысячу и 500 метров, бронза в двойке на 1 тысячу метров у Алтына Бактыярова и Фархада Тургунова.

Юношеская четверка на 500 метров в составе Ербола Сарыкалпакова, Урмата Ыманбекова, Бекзата Бекмуратова и Даниила Дрыго завоевала бронзовую медаль.

«Не обошлось и без трагичных моментов. Так, Даниил Дрыго (со вторым временем в предварительных заездах) не справился с шквальным ветром и перевернулся на дистанции, а мужская двойка на 500 метров была четвертой, уступив спортсменам из Казахстана меньше 1/100 секунды», — отметили в федерации.
Ссылка: https://24.kg/sport/296822/
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