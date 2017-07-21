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Спорт

В Бишкеке прошел турнир в честь Международного дня шахмат

В Бишкеке 20 июля прошел традиционный блиц-турнир в честь Международного дня шахмат. Об этом ИА «24.kg» сообщил один из организаторов — председатель столичной Шахматно-шашечной ассоциации Дамиль Токтогонов.

По его словам, шахматисты провели девять туров по круговой системе. Майрамбек Жусупов и Олег Пахомеев набрали по восемь очков. По дополнительным показателям Жусупов занял первое место, а Пахомеев — второе. На третьей строчке Жумагазы Асанакунов.

«У турнира был неплохой призовой фонд: поддержали спонсоры. Состязания прошли в праздничной атмосфере, и все остались довольны», — отметил Дамиль Токтогонов.
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