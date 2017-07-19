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Спорт

Шахматисты сразились за Кубок дружбы

В Бишкеке 18 июля прошел республиканский шахматный блиц-турнир «Кубок дружбы». Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

В соревнованиях участвовали более ста спортсменов из столицы и регионов КР, которых разделили на несколько возрастных групп. Среди юношей в категории до 6 лет лучшим стал Наиль Алыбаков, до 8 лет – Алишер Женишбеков, до 10 лет – Бекнур Сатыбалдиев. В категории до 12 лет отличился Элдияр Орозбаев, до 14 лет – Алмаз Съездбеков.

Среди девочек в своих возрастных группах лучшими стали Айнура Исаева, Айжан Съездбекова, Арина Асанова и Нурай Советбекова. «Состязания посвящены 25-летию дипломатических отношений между Кыргызстаном и Россией», - отметили организаторы.
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