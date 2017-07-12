Премьер-министр КР: Победа Дарьи Масловой уникальна в истории кыргызского спорта

«Победа Дарьи Масловой уникальна в истории кыргызского спорта за годы независимости», — сказал сегодня премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече с двукратной чемпионкой Азии-2017 Дарьей Масловой. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта со ссылкой на отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

На встрече также присутствовал бронзовый призер ЧА Адилет Кыштакбеков и тренеры легкоатлетов. Премьер-министр поздравил спортсменов с успешным выступлением, вручил им и тренерам денежные премии и именные часы.

«Искренне болел за наших спортсменов и с гордостью воспринял победу. Вы стали достойными представителями Кыргызстана на международной спортивной арене, — сказал Сооронбай Жээнбеков. — Правительство продолжит прилагать максимум усилий для развития спорта, чтобы у спортсменов были все необходимые условия для подготовки».

Премьер-министр поручил аппарату правительства и ГАМФКиС представить спортсменов и их тренеров к правительственной и государственной наградам.

«Наши спортсмены показали хороший результат. Но мы не останавливаемся, нам еще есть куда расти. У Адилета Кыштабекова хорошие перспективы — подрастает второй Сатымкул Джуманазаров, — сказал тренер Виктор Борисов. — Благодарю правительство за поддержку. Мы, тренеры и спортсмены, видим внимание, которое нам уделяют. Спорт не забыт».