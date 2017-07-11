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Спорт

В Кара-Куле прошел республиканский турнир по шахматам

В городе Кара-Куле Джалал-Абадской области накануне прошел III Республиканский турнир, посвященный памяти шахматиста Алмазбека Жетешикова. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный судья состязаний Ислам Байсынов.

По его словам, за победу в дисциплине «быстрые шахматы» боролись 70 спортсменов из разных регионов республики. Сыграно девять туров. Среди мужчин тройку призеров составили Келсинбек Исакжанов, Тургунбай Асанов и Сабиржан Абидов, среди женщин – Шаадат Момуналиева, Перизат Асанова и Халима Оморова.

В категории до 12 лет первым стал Алихан Нурдинов, вторым – Умар Акжолов, третьей – Айжан Субанова. 
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