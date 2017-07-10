10:04
+33
USD 69.63
EUR 79.53
RUB 1.15
Спорт

Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на турнире в Казахстане

Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на открытом турнире в Алматы «Звезды Алатау-2017», прошедшем 6—7 июля. Об этом сообщили в Федерации традиционного ушу КР.

По их данным, 14 спортсменов завоевали 11 золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.

Как сообщается, победа в открытом турнире в Алматы позволила участвовать:

— Жанболоту Козубекову, Адилу Мусаеву, Азирету Мусаеву — в девятом чемпионате Азии по ушу среди юниоров, который пройдет в сентябре в Южной Корее;

— Салиме Айтмамбетовой, Данилу Власову, Бакаю Орозалиеву — в 29-й Всемирной летней универсиаде в Тайване;

— Тимуру Тарымову и Салиме Айтмамбетовой — в чемпионате мира в России.
Ссылка:
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
Июнь спортивный: каникулы и сто медалей
Лучшее время для шахмат
Игрок сборной Кыргызстана Айдана Оторбаева о женском футболе
Отбор на ЧМ-2018 по волейболу: как сборная Кыргызстана дала бой Пакистану
Сборная Кыргызстана в десятке лучших в медальном зачете Исламских игр
У кыргызстанцев восемь медалей на международном турнире по таэквондо ITF
Чемпионат Бишкека по гиревому спорту: звезды подтверждают класс
Дуатлон: праздник сильных и выносливых
Всемирный день легкой атлетики: как в Бишкеке поздравляли королеву спорта
Апрель спортивный: медали и судейский беспредел
Популярные новости
Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и&nbsp;еще много раз порадую болельщиков! Кикбоксер Уланбек Касымбеков: Вылечу глаза и еще много раз порадую болельщиков!
Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на&nbsp;турнире UFC Валентина Шевченко прокомментировала отмену своего боя на турнире UFC
Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на&nbsp;турнире по&nbsp;борьбе в&nbsp;Польше Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше
Бой Валентины Шевченко на&nbsp;турнире UFC отменили Бой Валентины Шевченко на турнире UFC отменили
Бизнес
В&nbsp;роуминге от&nbsp;О! 1&nbsp;мегабайт всего 1&nbsp;сом в&nbsp;России, Казахстане и&nbsp;Турции В роуминге от О! 1 мегабайт всего 1 сом в России, Казахстане и Турции
С&nbsp;MegaCom в&nbsp;России и&nbsp;Казахстане Интернет как дома! С MegaCom в России и Казахстане Интернет как дома!
БТА Банк принимает оплату за&nbsp;услуги интернет-провайдера Megaline БТА Банк принимает оплату за услуги интернет-провайдера Megaline
Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G Хит продаж! Успейте купить ультрабюджетный смартфон O!Phone 4G