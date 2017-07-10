Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на турнире в Казахстане

Сборная Кыргызстана по ушу завоевала 20 медалей на открытом турнире в Алматы «Звезды Алатау-2017», прошедшем 6—7 июля. Об этом сообщили в Федерации традиционного ушу КР.

По их данным, 14 спортсменов завоевали 11 золотых, семь серебряных и две бронзовые медали.

Как сообщается, победа в открытом турнире в Алматы позволила участвовать:

— Жанболоту Козубекову, Адилу Мусаеву, Азирету Мусаеву — в девятом чемпионате Азии по ушу среди юниоров, который пройдет в сентябре в Южной Корее;

— Салиме Айтмамбетовой, Данилу Власову, Бакаю Орозалиеву — в 29-й Всемирной летней универсиаде в Тайване;

— Тимуру Тарымову и Салиме Айтмамбетовой — в чемпионате мира в России.