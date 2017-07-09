Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на турнире по борьбе в Польше

Айсулуу Тыныбекова заняла второе место на международном турнире Poland Open по борьбе. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

По его данным, на турнире, проходящем 7-9 июля в Варшаве, разыгрывается 24 комплекта наград (по восемь среди борцов греко-римского и вольного стилей и женщин). Вольники из КР в состязаниях не участвовали.

На турнире по женской борьбе выступили четыре кыргызстанки. Назира Марсбек кызы (весовая категория 55 килограммов) заняла 11-е место, Мээрим Жуманазарова (69 кг) – девятое, а Айпери Медет кызы (75 кг) – пятое.

Айсулуу Тыныбекова (58 кг) провела четыре схватки: одолела представительниц Литвы, Беларуси и Германии, а в финале не справилась с американкой Элен Марулис. Итог – серебряная медаль.

Турнир по греко-римской борьбе завершится сегодня. У КР пока одна медаль – бронзовая. Ее завоевал Каныбек Жолчубеков (59 кг). Он провел три схватки: проиграл россиянину и победил борцов из Польши и Беларуси.