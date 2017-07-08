Кыргызстанцы выиграли один матч на международном турнире по футболу

Юношеская сборная Кыргызстана выиграла один матч на международном турнире CAFA по футболу, проходящем в городе Гиссаре (Таджикистан). Об этом сообщили зарубежные СМИ.

В состязаниях участвуют пять команд, составленных из игроков до 15 лет. Для определения победителя им необходимо провести четыре тура по круговой системе. 3 июля в первом туре сборная КР проиграла команде Узбекистана (1:2), 4 июля не справилась с Афганистаном (1:3), а 5 июля была слабее Туркменистана (0:3).

Но завершили наши турнир на мажорной ноте, одолев 7 июля команду Таджикистана – 2:0. Голы забили Актан Берекеев и Эркинбек уулу Кубатбек. Соревнования закончатся сегодня. По итогам двух матчей (Узбекистан – Афганистан и Туркменистан – Таджикистан) станет известна тройка призеров.