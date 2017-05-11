Кыргызстанец Нургазы Асангулов выиграл «бронзу» на чемпионате Азии по греко-римской борьбе, продолжающемся в городе Нью-Дели (Индия). Об этом сообщает официальный сайт Объединенного мира борьбы.

По его данным, сегодня в рамках ЧА борцы греко-римского стиля выявили сильнейших в трех весовых категориях. В весе 59 килограммов наш Калы Сулайманов занял пятое место. По ходу турнира он победил представителей Индии и Южной Кореи и проиграл японскому и иранскому спортсменам. В категории 85 кг Аскат Бейшебеков уступил дебютную схватку и занял седьмое место.

Нургазы Асангулов выступал в весе 71 кг. В ¼ финала он победил Худжуна Жанга (Китай), в полуфинале не справился с Афшином Нематом Бябангардом (Иран), а в схватке за третье место поборол Дипака Дипака (Индия). Итог — третье место.

Сегодня также стартовали состязания по женской борьбе. В категориях 63 и 75 кг кыргызстанок не было. ЧА продолжится 12 мая. Девушки определят лучших еще в пяти весах. КР представят Саяна Баизова (48 кг), Розалия Тилегенова (53 кг) и Назира Марсбек кызы (55 кг).

Напомним, в первый день континентального первенства кыргызстанцы усилиями Самата Ширдакова завоевали одну медаль.

Схватка за «бронзу» в весе 71 кг с участием Нургазы Асангулова: