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Спорт

В Кыргызстане прошел турнир на кубок страны по гребле

В Кыргызстане прошел открытый турнир на кубок страны по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в РСДЮШОР по водным видам спорта.

По их словам, за победу боролись сто спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и России. Медали разыгрывались в двух возрастных группах: среди взрослых и юниоров. Победителей определяли по сумме занятых мест во всех видах программы.

Среди мужчин-байдарочников первенствовал Игорь Дорофеев, среди женщин — Анастасия Снопкова, среди юниоров — Ерлан Султангазиев, среди девушек — Яна Данилова. Среди взрослых каноистов лучшим стал Тилек Сатыбалдиев, а среди молодых — Василий Литвинов.

В парных заездах на байдарках среди мужчин победили Игорь Дорофеев и Александр Пароль, среди женщин — Анастасия Снопкова и Елизавета Буханцова.
Ссылка: https://24.kg/sport/50508/
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