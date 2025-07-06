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Спорт

Начальник сборных команд Федерации борьбы КР отстранен от должности: почему

Начальник сборных команд Федерации борьбы Кыргызстана Урмат Субанов отстранен от занимаемой должности. Об этом сообщается в аакаунте спортивной организации в соцсетях.

Федерации борьбы Кыргызстана
Фото Федерации борьбы Кыргызстана. Теперь уже бывший начальник сборных команд Федерации борьбы Кыргызстана Урмат Субанов

Уточняется, что он лишен поста в связи с ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей и нарушением внутренних стандартов федерации.

«Данное решение принято в интересах укрепления дисциплины, эффективности работы и развития Федерации в соответствии с международными нормами управления», — говорится в сообщении.

Урмат Субанов занимал эту должность с 29 сентября 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/sport/335316/
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