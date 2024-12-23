12:19
USD 87.00
EUR 90.41
RUB 0.84
Спорт

Кто из спортсменов и тренеров КР получил государственные награды (список)

Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении деятелей спорта за их вклад в развитие физической культуры, выдающиеся достижения и подготовку квалифицированных спортсменов.

Награждены орденом «Данк»:

  • Раатбек Шабданбекович Мамбетов – тренер Республиканского спортивного колледжа имени Ш.Сыдыкова;
  • Беганас Шабидинович Султанбаев – тренер отделения бокса Ошской городской спортивной школы бокса и тяжелой атлетики;
  • Данияр Тологон уулу – главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу.

Награжден медалью «Данк»:

  • Хаким Махмудов – тренер по греко-римской борьбе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Р.Санатбаева.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта КР»:

  • Садыру Куштарбековичу Мамытову – президенту Национального олимпийского комитета КР.

Награждены Почетной грамотой КР:

  • Элза Эрнисовна Абдыкадырова – член национальной сборной по мас-рестлингу;
  • Баяман Салиевич Абидинов – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;
  • Кубанычбек Айбек уулу – член национальной сборной по дзюдо;
  • Элдос Айтбаевич Айтбаев – член национальной сборной по мас-рестлингу;
  • Бекзат Алмаз уулу – член национальной сборной по вольной борьбе;
  • Канат Маратович Аманкулов – президент Федерации легкой атлетики;
  • Айболот Шайлообекович Аманов – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши (турецкая борьба);
  • Марат Аскарбекович Аскарбеков – директор по спорту Национального олимпийского комитета;
  • Келдибек Атайбек уулу – член национальной сборной по мас-рестлингу;
  • Ислам Бердибек уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;
  • Кайыркуль Мукановна Иманкулова – главный бухгалтер Департамента физической культуры и спорта;
  • Улугбек Усуевич Кыдыев – массажист Спортивно-реабилитационного центра;
  • Айаал Петрович Лазарев – член национальной сборной по вольной борьбе;
  • Назия Махмутовна Майлибашева – член национальной сборной по мас-рестлингу;
  • Бахтияр Мирлан уулу – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;
  • Елизавета Сергеевна Печерских – член национальной сборной по плаванию;
  • Бактыгул Райхан уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;
  • Роман Бакытбекович Сапаров – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;
  • Нагира Анварбековна Сарбашова – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;
  • Сардана Александровна Трофимова – член национальной сборной по легкой атлетике;
  • Манас Усонович Усонов – член национальной сборной по татарской борьбе;
  • Эрлан Кубанычбекович Шеров – член национальной сборной по дзюдо.
  • Спортивная федерация «Ордо оюну» Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/sport/315050/
просмотров: 495
Версия для печати
Материалы по теме
Боксер Мунарбек Сейитбек уулу награжден орденом «Манас» III степени
Двое кыргызстанцев удостоены звания «Эмгек Баатыры»
Кыргызстанские деятели удостоены высшей культурной награды Туркменистана
Кыргызстан занял второе место в климатическом конкурсе «Зеленая Евразия»
Бизнесмены, чиновники, артисты. Кто получил награды от Садыра Жапарова?
Президент наградил стройкомпании и Нурдана Орунтаева за возведение «Белого дома»
Патрульного наградили за спасение семьи во время селя и тушение горящего авто
Теракт в Москве. Кыргызстанец Ислам Халилов награжден медалью мусульман России
Мэрия Бишкека вручила юбилейные медали в честь 145-летия города. Список
Кабмин наградил участников проекта «40 районов — 40 инициатив», но не назвал их
Популярные новости
В&nbsp;чемпионате Кыргызстана по&nbsp;футболу в&nbsp;2025 году сыграют 14&nbsp;команд вместо&nbsp;10 В чемпионате Кыргызстана по футболу в 2025 году сыграют 14 команд вместо 10
Молодежная сборная Кыргызстана начнет подготовку к&nbsp;финальной стадии Кубка Азии Молодежная сборная Кыргызстана начнет подготовку к финальной стадии Кубка Азии
Реабилитацию футболистам сборной Кыргызстана будет проводить волонтер из&nbsp;Японии Реабилитацию футболистам сборной Кыргызстана будет проводить волонтер из Японии
Женская сборная Кыргызстана по&nbsp;футзалу проведет матчи с&nbsp;командой Узбекистана Женская сборная Кыргызстана по футзалу проведет матчи с командой Узбекистана
Бизнес
&laquo;Альянс Алтын&raquo;&nbsp;&mdash; лучший работодатель года по&nbsp;версии Американской торговой палаты «Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
Подарите год связи с&nbsp;красивым номером: акция от&nbsp;MEGA! Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!
Acıbadem: достижения и&nbsp;новшества в&nbsp;сфере медицины Acıbadem: достижения и новшества в сфере медицины
Зимнее волшебство: MEGA приглашает на&nbsp;концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Зимнее волшебство: MEGA приглашает на концерт на площади Ала-Тоо
23 декабря, понедельник
12:15
Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев награжден орденом «Манас» Управляющий делами президента Каныбек Туманбаев награжд...
12:14
Не проверяют и не штрафуют. Депутат считает, что фармкомпании купили чиновников
12:11
«Альянс Алтын» — лучший работодатель года по версии Американской торговой палаты
12:07
Спасая жизни: милиционеров посмертно наградили орденом «Эрдик» за героизм
12:05
Подарите год связи с красивым номером: акция от MEGA!