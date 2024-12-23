Кто из спортсменов и тренеров КР получил государственные награды (список)

Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении деятелей спорта за их вклад в развитие физической культуры, выдающиеся достижения и подготовку квалифицированных спортсменов.

Награждены орденом «Данк»:

Раатбек Шабданбекович Мамбетов – тренер Республиканского спортивного колледжа имени Ш.Сыдыкова;

Беганас Шабидинович Султанбаев – тренер отделения бокса Ошской городской спортивной школы бокса и тяжелой атлетики;

Данияр Тологон уулу – главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу.

Награжден медалью «Данк»:

Хаким Махмудов – тренер по греко-римской борьбе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Р.Санатбаева.

Присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта КР»:

Садыру Куштарбековичу Мамытову – президенту Национального олимпийского комитета КР.

Награждены Почетной грамотой КР:

Элза Эрнисовна Абдыкадырова – член национальной сборной по мас-рестлингу;

Баяман Салиевич Абидинов – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;

Кубанычбек Айбек уулу – член национальной сборной по дзюдо;

Элдос Айтбаевич Айтбаев – член национальной сборной по мас-рестлингу;

Бекзат Алмаз уулу – член национальной сборной по вольной борьбе;

Канат Маратович Аманкулов – президент Федерации легкой атлетики;

Айболот Шайлообекович Аманов – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши (турецкая борьба);

Марат Аскарбекович Аскарбеков – директор по спорту Национального олимпийского комитета;

Келдибек Атайбек уулу – член национальной сборной по мас-рестлингу;

Ислам Бердибек уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;

Кайыркуль Мукановна Иманкулова – главный бухгалтер Департамента физической культуры и спорта;

Улугбек Усуевич Кыдыев – массажист Спортивно-реабилитационного центра;

Айаал Петрович Лазарев – член национальной сборной по вольной борьбе;

Назия Махмутовна Майлибашева – член национальной сборной по мас-рестлингу;

Бахтияр Мирлан уулу – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;

Елизавета Сергеевна Печерских – член национальной сборной по плаванию;

Бактыгул Райхан уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;

Роман Бакытбекович Сапаров – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;

Нагира Анварбековна Сарбашова – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;

Сардана Александровна Трофимова – член национальной сборной по легкой атлетике;

Манас Усонович Усонов – член национальной сборной по татарской борьбе;

Эрлан Кубанычбекович Шеров – член национальной сборной по дзюдо.