Кто из спортсменов и тренеров КР получил государственные награды (список)

Президент Садыр Жапаров подписал указ о награждении деятелей спорта за их вклад в развитие физической культуры, выдающиеся достижения и подготовку квалифицированных спортсменов.
Награждены орденом «Данк»:
- Раатбек Шабданбекович Мамбетов – тренер Республиканского спортивного колледжа имени Ш.Сыдыкова;
- Беганас Шабидинович Султанбаев – тренер отделения бокса Ошской городской спортивной школы бокса и тяжелой атлетики;
- Данияр Тологон уулу – главный тренер национальной сборной команды Кыргызской Республики по боксу.
Награжден медалью «Данк»:
- Хаким Махмудов – тренер по греко-римской борьбе Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва имени Р.Санатбаева.
Присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры и спорта КР»:
- Садыру Куштарбековичу Мамытову – президенту Национального олимпийского комитета КР.
Награждены Почетной грамотой КР:
- Элза Эрнисовна Абдыкадырова – член национальной сборной по мас-рестлингу;
- Баяман Салиевич Абидинов – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;
- Кубанычбек Айбек уулу – член национальной сборной по дзюдо;
- Элдос Айтбаевич Айтбаев – член национальной сборной по мас-рестлингу;
- Бекзат Алмаз уулу – член национальной сборной по вольной борьбе;
- Канат Маратович Аманкулов – президент Федерации легкой атлетики;
- Айболот Шайлообекович Аманов – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши (турецкая борьба);
- Марат Аскарбекович Аскарбеков – директор по спорту Национального олимпийского комитета;
- Келдибек Атайбек уулу – член национальной сборной по мас-рестлингу;
- Ислам Бердибек уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;
- Кайыркуль Мукановна Иманкулова – главный бухгалтер Департамента физической культуры и спорта;
- Улугбек Усуевич Кыдыев – массажист Спортивно-реабилитационного центра;
- Айаал Петрович Лазарев – член национальной сборной по вольной борьбе;
- Назия Махмутовна Майлибашева – член национальной сборной по мас-рестлингу;
- Бахтияр Мирлан уулу – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;
- Елизавета Сергеевна Печерских – член национальной сборной по плаванию;
- Бактыгул Райхан уулу – член национальной сборной по игре «Эр эниш»;
- Роман Бакытбекович Сапаров – член национальной сборной по ашыртмали аба гюреши;
- Нагира Анварбековна Сарбашова – член национальной сборной по борьбе на поясах «Алыш»;
- Сардана Александровна Трофимова – член национальной сборной по легкой атлетике;
- Манас Усонович Усонов – член национальной сборной по татарской борьбе;
- Эрлан Кубанычбекович Шеров – член национальной сборной по дзюдо.
- Спортивная федерация «Ордо оюну» Кыргызской Республики.